Club: geen benefietactie voor veroordeelde voetbalvader

Het bestuur van de Amsterdamse voetbalclub SV Nieuw West United gaat geen benefiettoernooi organiseren voor de voetbalvader die werd veroordeeld in de zaak rond de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, eind 2012. Dat zegt de voorzitter van de amateurclub Mehdi Harboul in een telefonische reactie.

Afgelopen zondag meldde Het Parool dat de club een benefiettoernooi wilde organiseren op zaterdag 7 januari en zondag 8 januari. De opbrengsten van het toernooi waren bedoeld als financiële steun aan het adres van de voetbalvader Hassan D., die werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding van 60.000 euro. Seniorenteams moesten 70 euro betalen voor hun deelname, jeugdteams 50 euro.

Navraag bij de auteur van het artikel, Thomas Sijtsma, leert dat Het Parool zich baseerde op een interne mail van club, die de krant via een tussenpersoon in handen kreeg. Sijtsma kreeg naar eigen zeggen vervolgens telefonisch bevestiging van penningmeester van de club.

Het artikel van Het Parool leidde tot veel ophef op sociale media:

Voorzitter: wij wisten van niets

De voorzitter van de club, Mehdi Harboul, werd zondagavond van het nieuws op hoogte gesteld en was onaangenaam verrast:

“Ik werd er zondagavond over gebeld. Wij als bestuur wisten van niets.”

Volgens Het Parool kwamen de organisatoren op het idee van een benefiettoernooi “omdat de broer van de veroordeelde vader bestuurslid is van Nieuw-West United”. Teams die wilden deelnemen moesten zich aanmelden bij de penningmeester.

Harboul spreekt tegen dat de broer van de veroordeelde een bestuurslid is bij de club. De club laat in een verklaring op de website verder weten dat men is “geschrokken” door het artikel van de Amsterdamse krant en dat het organisatie van het toernooi “niet in overleg met het bestuur” heeft plaatsgevonden.

“Het vervelendst is dat onze penningmeester [..] ten onrechte wordt genoemd als organisator door de desbetreffende krant en dat dat de aanleiding is geweest voor andere media om allerlei onwaarheden te schrijven. Wij distantiëren ons van het geheel en zijn in beraad om eventuele stappen richting het Parool te nemen.”

In een reactie laat voorzitter Harboul weten dat hij de penningmeester sinds de ontstane ophef niet heeft weten te bereiken. Verder zegt hij de publiciteit vooral erg te vinden voor de nabestaanden van Nieuwenhuizen.

“We zijn ontdaan. Het is niet alleen erg voor de club, maar ook voor de familie van Richard, die het al moeilijk genoeg heeft. We gaan nu eerst een intern onderzoek instellen en kijken wat er precies is gebeurd. We gaan ook niet zomaar stappen nemen richting Het Parool. We betreuren het incident en de ontstane publiciteit, omdat we over het algemeen juist goed bezig zijn bij de club.”

Het bestuur van de club komt nog deze week samen om zich te buigen over de kwestie.

In december 2012 werd de 41-jarige grensrechter Richard Nieuwenhuizen tijdens een wedstrijd tussen Buitenboys en SV Nieuw Sloten in Almere dusdanig geschopt en geslagen dat hij er later aan overleed. De dood van Nieuwenhuizen zorgde voor veel ophef in Nederland.