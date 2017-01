Bijna drie ton opgehaald voor nieuwe moskee Culemborg

De Islamitische Gemeenschap Culemborg (IGC) heeft 280.000 euro opgehaald voor de bouw van een nieuwe moskee. Dat heeft IGC-voorzitter Hassan Barzizaoua maandagmorgen bevestigd.

In juli kocht de geloofsgemeenschap voor 410.000 euro een leegstaand zwembad in Culemborg, waar na een verbouwing een nieuwe moskee in zou komen. In de nacht van woensdag op donderdag ging het zwembad bij een grote brand verloren. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.

Moskeeën door heel Nederland begonnen direct een inzamelingsactie. De IGC zelf hield vrijdag, zaterdag en zondag een grote benefietactie. Volgens voorzitter Barzizaoua gaven ‘honderden mensen’ een bedrag.

We hebben donaties ontvangen uit Nederland, maar ook uit Marokko, Spanje, Frankrijk, België, Duitsland en één uit Londen. Van de eerste vijf mensen die geld hebben gestort, hadden er overigens vier een Nederlandse achternaam.

Afgelopen weekend hield het moskeebestuur een grote inzamelingsactie. Afbeelding Islamitische Gemeenschap Culemborg

Barzizaoua verwacht dat het ingezamelde bedrag de komende week nog verder zal stijgen. “Sommige moskeeën gaan vrijdag nog inzamelen. En geld dat via de bank is overgemaakt, komt vanwege de feestdagen waarschijnlijk ook wat later binnen.” De voorzitter hoopt aan het einde van de week het aankoopbedrag van het oude zwembad bij elkaar te hebben.

Wat er daarna met het geld moet gebeuren, is volgens Barzizaoua duidelijk: