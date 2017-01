Zijn autobanden niet erger dan kunstgras?

Ouders van voetballende kinderen maken zich druk om schadelijke stoffen die uit de rubberkorrels op kunstgrasvelden kunnen komen. Vooral polycyclische aromatische koolwaterstoffen (kortweg PAK’s) zijn daarbij een zorg, omdat sommige ervan kankerverwekkend zijn. Maar is het gevaar van voetballen op korrels van vermalen autobanden niet verwaarloosbaar als je het vergelijkt met de blootstelling aan dezelfde stoffen via slijtage van banden?

Inderdaad: bandenslijtage draagt evengoed bij aan de blootstelling van mensen aan schadelijke stoffen uit rubber, net als de rubberkorrels in kunstgrasvelden.

Hoewel de bron dezelfde is, is de intensiteit en de wijze van blootstelling verschillend. Mensen krijgen de stoffen uit rubberkorrels vooral binnen via huid en inslikken, terwijl die bij bandenslijtstof meestal zullenl binnenkomen door inademing. Sporten doen mensen een paar uur in de week, maar ze ademen voortdurend. Het is complex om deze heel verschillende invloeden onderling te vergelijken. We doen hier toch een poging, alleen voor PAK’s. De uitkomst is een inschatting.

Het is niet makkelijk een betrouwbaar getal te vinden voor de blootstelling van Nederlanders aan bandenslijtstof. Maar via onderzoek van Deltares en TNO dat wordt aangehaald in het tijdschrift Milieu van september 2015 is een schatting te maken. In Nederland komt jaarlijks zo’n 1.040 ton bandenslijpsel in de lucht. Die hoeveelheid komt ongeveer overeen met 130.000 versnipperde autobanden. Ter vergelijking: op een gemiddeld kunstgrasveld ligt volgens het RIVM een hoeveelheid rubberkorrels gelijk aan 20.000 autobanden.

We rekenen verder aan het bandenslijpsel: jaarlijks produceert het Nederlandse wagenpark er 8.768 ton van (waarvan dus 1.040 ton in de lucht vrijkomt). In dit slijtstof zit naar schatting 175 kilogram aan PAK’s. Daarvan komt (175/8.768)*1.040 = 20,75 kilo in de lucht. Per Nederlander (17 miljoen mensen) komt dat uit op een blootstelling van 1,2 milligram PAK’s per jaar (uitgaande van het onrealistische scenario dat álle bandenstof wordt ingeademd).

Dan de velden. Hier is inslikken de belangrijkste blootstellingswijze. Het RIVM berekende in een laboratoriumproef dat ongeveer 9 procent van PAK’s uit ingeslikte rubberkorrels in het lichaam wordt opgenomen. Het gemeten gehalte aan PAK’s in rubberkorrels was 5,8 mg per kilogram rubber. In de rekenmodellen gaat het RIVM ervan uit dat sporters 0,2 gram rubberkorrels (een klein handje) per wedstrijd of training kunnen binnenkrijgen door inslikken. Dat betekent dus 0,00116 milligram PAK’s die ingeslikt worden, waarvan 0,0001044 milligram in het lichaam wordt opgenomen. Uitgaande van een sportfrequentie van drie keer in de week kom dat uit op een blootstelling van 0,016 milligram PAK’s per jaar. Dat is dus minder dan het maximaal aanvaardbare risiconiveau voor de giftigste PAK (benzoapyreen) per dag. Daarvan mag je als je 50 kg weegt ruim 3 milligram per jaar opeten.

Daarmee lijkt de blootstelling aan PAK’s uit kunstgrasvelden aanzienlijk lager uit te vallen dan de blootstelling via bandenslijtstof. In deze berekening is er een verschil van een factor 100. Het is een ruwe, maximale schatting. Niet iedere sporter zal drie keer per week een handje rubberkorrels eten en niet ieder rondzwevend bandenslijtdeeltje zal worden ingeademd en opgenomen. Het is eigenlijk aan het RIVM om dit nog eens goed na te rekenen.

Sander Voormolen