Verouderde AC-restaurants gaan na renovatie verder als La Place

De AC-restaurants komen in handen van La Place. Hierover is een akkoord bereikt tussen Gr8 Investments, de investeringsmaatschappij die sinds kort eigenaar is van de AC-restaurants, en supermarktbedrijf Jumbo, het moederbedrijf van La Place. De zeven hotels, vijf Burger King-restaurants en twee Starbucks-filialen die net als de AC-restaurants onder Autogrill Nederland vielen, blijven in handen van Gr8 Investments.

Een Jumbo-woordvoerder bevestigt dat de overname van de AC-restaurants rond is, maar wil er verder niets over kwijt. Mogelijk zou Jumbo later maandag, bij de bekendmaking van de jaarcijfers, met een toelichting komen. Vaststaat dat alle achttien, veelal verouderde wegrestaurants grondig worden gerenoveerd en verdergaan onder de naam La Place.

Dat Gr8 Investments „exclusief” met La Place sprak over een overname van de AC-restaurants was geen geheim. Dat hadden beide partijen bekendgemaakt toen Gr8 begin november Autogrill Nederland kocht. De Nederlandse tak van het van oorsprong Italiaanse Autogrill bestond uit achttien AC-restaurants, zeven hotels (zes Tulip Inns en één AC Hotel), vijf Burger King-restaurants en twee Starbucks-filialen. Voor het hele pakket betaalde de Gr8 22,7 miljoen euro. Voor welk bedrag Gr8 de restaurants nu aan La Place doorverkoopt, is niet bekend.

De hotels zullen verdergaan onder een driesterrenformule waarvan Gr8 de naam nog niet bekend wil maken. Bij de investeerder zijn drie telgen uit de Van der Valk-familie betrokken.

Bas (36) en Bob (31) van den Nieuwenhuijzen en hun neef Martien Heinrichs (31). Zij zijn alle drie kleinzoons van Gerrit van der Valk (1928-2009), die het familiebedrijf Van der Valk groot maakte. Saillant detail is dat Heinrichs de zwager is van Frits van Eerd: de algemeen directeur van Jumbo is getrouwd met Heinrichs’ zus.

