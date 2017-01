Veel slachtoffers bij aanslag in Turkse nachtclub

Bij een aanslag in een nachtclub in Istanbul zijn zondagochtend minstens 35 doden en 40 gewonden gevallen. Een schutter zou de club Reina in de populaire uitgaanswijk Ortakoy zijn binnengedrongen, meldt persbureau ANP op basis van de Turkse tv-zender NTV.

Een ambulance vlakbij de club waar de aanslag plaatsvond. Foto EPA

Waar de schutter nu is, is nog onduidelijk. De politie doorzoekt de nachtclub momenteel onder meer op explosieven. Er zouden vijf- tot zeshonderd mensen in de club aanwezig zijn geweest ten tijde van de aanslag, meldt NTV. In de club werd een nieuwjaarsfeest gevierd.

De schutter zou eerst op een politieagent hebben geschoten, waarna hij willekeurig op bezoekers begon te schieten. Volgens getuigen was de schutter verkleed als kerstman. Sommige bezoekers sprongen het water in om aan de schoten te ontkomen; de nachtclub ligt aan de rivier de Bosporus. Zij worden door de politie uit het water gehaald.

Volgens de burgemeester van Istanbul, Vasip Sahin, gaat het om een terroristische aanslag, vertelde hij ter plaatse aan verslaggevers.

35 doden en 40 gewonden tot nu toe in club #Reina in #Istanbul. Ik hoopte zo dat 2017 beter zou beginnen voor #Turkije. — Marloes de Koning (@MarloesdeK) 1 januari 2017

Istanbul is met 14 miljoen inwoners de grootste stad van Turkije en was afgelopen jaar vaker het toneel van aanslagen. Terreurdreiging hangt in Turkije voortdurend in de lucht, schreef onze (nu oud-)Turkije-correspondent Marloes de Koning eerder al:

“2016 is voor Turkije een zwart jaar, met honderden slachtoffers door terreur.”

