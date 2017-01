Tweederde van de slachtoffers Istanbul komt niet uit Turkije

Ongeveer tweederde van de slachtoffers van de aanslag op een nachtclub in Istanbul komt niet uit Turkije. Volgens staatspersbureau Anadolu hebben 24 van de 39 slachtoffers een andere nationaliteit dan de Turkse. Eerder zondag maakte de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu nog melding van vijftien niet-Turkse slachtoffers.

Onder de slachtoffers zijn in ieder geval zeven personen uit Saudie-Arabië, vier uit Irak, drie uit Jordanië, drie uit Libanon, twee Tunesiërs, één Fransman, één Belg, één Israëlische en één Indiër, zo hebben de verschillende ministeries van Buitenlandse Zaken van de betreffende landen zondag gemeld. Een officieel overzicht van de nationaliteiten van de slachtoffers is door Turkije nog niet verstrekt.

Aanslag

In de nacht van zaterdag op zondag drong een schutter de populaire club Reina in Istanbul binnen en schoot 39 mensen dood. Zeker 69 mensen raakten gewond, waarvan er nog drie in kritieke toestand verkeren. De Turkse autoriteiten gaan uit van een terroristische aanslag. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist en de schutter is nog voortvluchtig. In Istanbul is een klopjacht gaande. De Turkse premier Yildirim heeft zondagmiddag gezegd dat er langzamerhand meer bewijs opduikt over de aanslag maar dat er nog niks concreets bekend is over wie er verantwoordelijk is.

De Turkse president Erdogan heeft zondagochtend gereageerd op de gebeurtenissen. Hij zegt dat Turkije “tot het einde” tegen terrorisme zal vechten en roept het Turkse volk op zich samen op te stellen tegen dit soort “vieze spelletjes”. “Dit soort aanvallen zijn bedoeld om het land te destabiliseren en om chaos te creëren.”

Er zouden vijf- tot zeshonderd mensen in de club aanwezig zijn geweest ten tijde van de aanslag. In de club werd een nieuwjaarsfeest gevierd. De schutter zou buiten de club eerst een politieagent en een burger hebben geschoten, waarna hij naar binnendrong en willekeurig op bezoekers begon te schieten. Eerder was er sprake van een schutter die verkleed als kerstman zou zijn geweest, maar die geruchten werden zondagmiddag ontkend door de Turkse minister-president. Sommige bezoekers sprongen het water in om aan de schoten te ontkomen; de nachtclub ligt aan de rivier de Bosporus. Zij werden door de politie uit het water gehaald.

Zondag waarschuwde het Amerikaanse consulaat in Istanbul Amerikaanse staatsburgers op hun hoede te zijn in de nasleep van de aanslag. Amerikanen werden aangeraden zich zo min mogelijk door de stad te verplaatsen. De Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara ontkende later dat zij op de hoogte waren van een terreurdreiging voor de nachtclub in Istanbul. Volgens de ambassade deden geruchten de ronde dat de ambassade Amerikanen had gewaarschuwd weg te blijven van nachtclub Reina, die volgens de ambassade niet waar zijn.