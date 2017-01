Thuiskok. Van kop tot kont

Nel Schellekens Nel, Van kop-tot-kont-chef Uitgeverij: Terra Lannoo Prijs: €29,99

Het jaar 2016 eiste niet alleen beroemde muzikanten, filmsterren en sportlegendes op. Sinds vorige week kunnen we ook niet meer terecht in restaurant De Gulle Waard in Winterswijk, waar de afgelopen 25 jaar chef-kok Nel Schellekens in de keuken stond. Een waar gemis: collega Joël Broekaert gaf het restaurant, bekend om zijn Nederlandse kop-tot-staart-keuken, deze zomer nog een 9-.

Gelukkig laat Schellekens ons niet helemaal in de kou staan in 2017. Ze gaat samen met mede-eigenaar Henk de Herder workshops geven en zich verder toeleggen op de streekproductenlijn die ze al eerder opzette. Maar het mooiste geschenk kwam afgelopen november uit: een kookboek met haar geheimen, toepasselijk getiteld Nel, Van kop-tot-kont-chef. Die zelf aangemeten geuzennaam herbergt een belangrijke karaktereigenschap van Schellekens: ze neemt geen blad voor de mond. Zo ook niet in het kookboek, waar ze haar vlotgeschreven teksten kracht wil bijzetten met smileys. Een lachende (die wel erg vaak voorkomt) betekent ‘doen!’, en ook de boze gezichtjes hebben een functie: die behoeden je voor valkuilen en andere kookfouten. Er staan talloze pagina’s in waarin Schellekens haar grote kennis uit de boeken doet. Bij elk recept tipt ze over hoe je zo weinig mogelijk weggooit. De neiging verspilling te voorkomen is zelfs zo groot dat er ook pagina’s zijn gewijd aan eten voor huisdieren. Toch is de titel ‘kop-tot-kont-chef’ enigszins misleidend. Het suggereert namelijk dat Schellekens zich enkel met vlees bezig houdt, en dat doet haar volledig tekort.

Ze gebruikt groenten en fruit van schil-tot-pit, bespreekt planten en bloemen uit haar tuin en laat ook zien wat je allemaal kunt doen met granen en meel. Dat daarnaast ‘de mannen van Nel’, zoals Schellekens de stieren, beren en andere mannelijke veedieren waarmee ze kookt noemt, ook uitgebreid de ruimte krijgen, is een dubbele bonus. Bokkenpoten, varkensoortjes en Schellekens signature dish ‘Hart op de tong’ staan er allemaal in. Schellekens laat met dit boek zien waarom ze terecht „een inspiratiebron voor anderen is”, zoals ze zelf voorzichtig in een interview zegt. En ze vergeet al die anderen die haar passie voor streekproducten delen niet, blijkt uit een lange lijst met adresjes achterin. Dit kookboek is al met al een waardig afscheid van De Gulle Waard. Wat Schellekens niet meer voor ons doet, kunnen we nu zelf.

Dat ga ik u de komende week laten zien.