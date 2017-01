Lilian geeft online cursussen voor een klein maar gerenommeerd instituut. Ze is goed in wat ze doet, en ze heeft er ook wel lol in, maar het liefst zou ze hele dagen in een mooi huis zitten, op een mooie plek, en haar tijd doorbrengen met het schrijven van poëzie.

De cursus bestaat uit een aantal standaardopdrachten en Lilian voorziet de cursisten elke week van persoonlijke feedback. Omdat ze aan het eind van de cursus wordt geëvalueerd, besteedt ze er veel aandacht aan en mogen de cursisten haar tussentijds vragen stellen. Daarop reageert ze altijd binnen 24 uur.

Het werk betaalt vrij goed, 900 euro voor een cursus van zes weken. Daarover is ze erg tevreden. Vroeger deed ze kassawerk en moest ze veel meer uren maken. Nu kan ze het zich veroorloven om een paar dagen per week met poëzie bezig te zijn. Ze vindt dat ze haar leven behoorlijk op de rails heeft. Zeker voor een dichter.

Onlangs was één cursist niet tevreden. Al vanaf de eerste week wist Lilian dat ze te maken had met een vervelend iemand die veel aandacht vraagt, en niet bereid is om iets te leren. Daarom keek ze zijn werk altijd als eerste na, zodat hij in elk geval niet kon klagen over te laat gekregen feedback.

De cursist klaagde echter toch. Hij had er veel meer van verwacht. Deze cursus vond hij absoluut geen 900 euro waard.

900 euro? Hoe wist hij wat Lilian verdient? Of wacht eens even, is dat wat hij voor de cursus had betaald? In dat geval krijgt het bedrijf vijftien keer 900 euro en wordt zij, degene die al het werk doet, afgescheept met een vijftiende daarvan.

Sinds ze dit weet, is ook Lilian ontevreden. De standaardopdrachten komen haar de neus uit, evenals de ondankbare cursisten. En het ergste is dat zij al het werk doet, en een of andere kapitalist wordt daarvan slapende rijk.

Lilian denkt hier lang over na. Het liefst zou ze zelf een naam opbouwen en een gerenommeerd cursusinstituut opzetten. Het werk zou ze dan geleidelijk gaan uitbesteden, zodat zij uiteindelijk fulltime poëzie kan schrijven in een mooi huis op een mooie plek.

Dit heerlijke scenario zal echter nooit werkelijkheid worden, alleen maar omdat niemand graag gedichten leest van een slapende rijk geworden kapitalist.

In de marge van het wereldnieuws proberen gewone mensen, X&Y, indruk op elkaar te maken, iets netjes op te lossen of wanhopig hun hachje te redden.