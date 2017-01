Schaatsster Schouten prolongeert marathontitel

Schaatsster Irene Schouten heeft zondag de Nederlandse titel op de marathon op kunstijs gepakt. Net als vorig jaar in Amsterdam, was Schouten in de Friese schaatshal Thialf ook dit jaar de snelste na honderd ronden.

De wedstrijd kwam aan op een sprint van een kopgroep van vier schaatssters, die gedurende de race een ronde voorsprong had gepakt. Schouten bleef de andere drie voor, met Janneke Ensing (zilver) en Lisa van der Geest (brons) vlak achter zich.

Twee dagen geleden pakte Schouten in Thialf al voor de vijfde keer op rij de Nederlandse titel massastart tijdens de NK.