Rijkswaterstaat krikt waterpeil bij Grave op met pompen

Rijkswaterstaat gaat vanaf maandag water vanuit de Maas in het Maas-Waalkanaal pompen. Zo moet het kanaal weer op zijn oorspronkelijke peil gebracht worden. De stand is nu nog ruim twee meter lager, als gevolg van een lek dat ontstond bij de aanvaring tussen een binnenvaartschip en een stuw bij het Brabantse Grave.

Door het lage waterpeil in het kanaal zijn in een haven in het Noord-Limburgse Gennep zeventien woonboten en aken in ieder geval tijdelijk onbewoonbaar geworden omdat ze scheef op de bodem zijn komen liggen. Ook de scheepvaart ondervindt hinder, doordat een deel van de waterwegen gestremd is.

Maandagochtend plaatst Rijkswaterstaat in Heumen een ponton met twee grote pompen. Het duurt naar verwachting enkele dagen tot het kanaal weer het peil van 7,80 meter NAP bereikt. Volgens Rijkswaterstaat zal de operatie geen invloed hebben op de waterstand in het stuk van de Maas waar het water vandaan gehaald wordt, omdat de instroom uit het pand Sambeek groter is dan de uitstroom door de pompen.

Omvaren via Antwerpen

Donderdag voer een schip met benzeen tegen de stuw aan de Thomsonbrug. Daardoor is een gat in het stuw ontstaan van ongeveer 25 tot 30 meter breed, waaruit het water kon weglekken. Hoe ernstig de structurele schade is, wordt nog nader onderzocht. Duidelijk is wel dat de stuw niet met noodmaatregelen op te lappen is.

De Maas tussen Grave en Sambeek en het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Weurt zijn door de kapotte stuw voorlopig gestremd voor de scheepvaart. Grote schepen moeten omvaren via Rotterdam en Antwerpen, kleinere schepen via de Brabantse kanalen. Als het peil in het kanaal hersteld is, wordt scheepvaart weer mondjesmaat mogelijk.