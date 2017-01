Protest tegen Duits tolplan

De Oostenrijkse minister van Verkeer Jörg Leichtfried wil de komende weken met zijn collega’s in Brussel overleggen om samen een plan op te stellen tegen het Duitse voornemen om tol te heffen op personenauto’s.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Verkeer, VVD) had begin december, na het bekend worden van de definitieve plannen, al aangekondigd naar de Europese rechter te stappen. Oostenrijk zei toen zich daarbij aan te sluiten.

Leichtfried (SPÖ) heeft inmiddels een brief geschreven aan eurocommissaris van Verkeer Violeta Bulc om te protesteren tegen het akkoord tussen de Europese Commissie en Duitsland over het tolplan.

Volgens Oostenrijk is het plan in strijd met de regels van de EU, omdat alleen Duitse automobilisten via de wegenbelasting worden gecompenseerd. Leichtfried noemt het plan daarom onacceptabel.

Ook in Duitsland bestaan grote twijfels over de zin van deze maatregel. Politici spreken regelmatig met afkeer over het tolplan, ook binnen de regeringscoalitie. Maar vooral de CSU, de Beierse zusterpartij van bondskanselier Merkels CDU, is groot pleitbezorger van het plan. Verkeersminister Dobrindt (CSU) maakte invoering van de tol tot zijn persoonlijke missie.

De relatie tussen Merkel en de CSU is ernstig verslechterd door de vluchtelingencrisis en behoeft dringend verbetering. De Beierse partij geeft Merkel de schuld van de grote toestroom van vluchtelingen naar Duitsland. Haar steun voor het tolplan zou bedoeld zijn als gebaar van verzoening naar de CSU.

Aanvankelijk zou de tolheffing alleen gelden voor buitenlanders, maar dat is onder EU-recht verboden. Volgens de laatste plannen zullen ook Duitse automobilisten moeten gaan betalen. Zij krijgen vervolgens echter compensatie via de wegenbelasting.