Politie Keulen screent honderden mannen bij treinstation

De Keulse politie heeft tijdens de jaarwisseling honderden mannen gescreend in de buurt van het centrale treinstation van de stad. Dat meldt ze op Twitter.

De politie zegt dat het om “Nafris” gaat, een informele term voor mensen met een Noord-Afrikaanse afkomst. De autoriteiten zeggen identiteitspapieren en verblijfstatus te hebben gecheckt. Persbureau ANP meldt op basis van een politiewoordvoerder dat een aantal mannen gearresteerd is of een straatverbod heeft gekregen.

De controles zouden zijn uitgevoerd omdat de mannen op een verdachte manier rondhingen bij het station. Er werden ook zo’n driehonderd man uit een trein gehaald.

Tijdens de nieuwjaarsnacht was de politie in Keulen met meer dan 1500 man op de been. Vorig jaar werden er op het stationsplein veel vrouwen aangerand en lastiggevallen. De daders zouden vooral van Noord-Afrikaanse afkomst zijn geweest.