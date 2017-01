Chinese rechter veroordeelt voor het eerst orgaanhandelaren

De groep voerde illegale niertransplantaties in ziekenhuizen in Jinan, Tajan en Feiching. Dat meldt de South China Morning Post uit Hongkong.

Het is niet duidelijk welke ziekenhuizen betrokken zijn bij de handel. Ook is niet bekend om hoeveel transplantaties het ging voordat de groep begin 2015 werd opgerold. Wel is bekend dat de handel plaaatsvond tussen meer dan twaalf steden en provincies, waaronder Binnen-Mongolië en Chongqing. Uit het vonnis van de rechtbank in Jinan blijkt dat ten minste twee artsen bij de groep waren betrokken. Verder waren een anestesioloog, een verpleegster en ander paramedische personeel onderdeel van de groep.

Via socale media zochten zij online in heel China naar mensen die hun nieren wilden verkopen. Verder zorgden ze voor het testen en bij elkaar brengen van orgaanaanbieders en mogelijke kopers. Patiënten moesten tussen de 55.000 en 80.00 euro betalen voor iedere transplantatie, terwijl mensen die een nier verkochten 5.500 euro ontvingen. Chirurgen en verpleegkundigen verdienden tussen de 400 en 1300 euro per medische ingreep.