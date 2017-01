Ongeregeldheden bij jaarwisseling Amersfoort

In Amersfoort zijn tijdens de nieuwjaarsnacht rond de dertig jongeren aangehouden nadat ongeregeldheden uitbraken. Dat meldt persbureau ANP.

Al voor middernacht werd de politie opgeroepen naar de wijk De Koppel nadat een auto in brand was gestoken. Vervolgens werd de sfeer steeds grimmiger en braken er knokpartijen uit. Ook vonden er vernielingen plaats. De mobiele eenheid (ME) rukte uit, waarna de jongeren in een bus zijn afgevoerd wegens schending van de openbare orde.

Hulpverleners

Gedurende de nacht waren er verschillende andere incidenten op plekken in het land. Het ging daarbij vooral om hulpverleners die werden lastiggevallen. In Utrecht werden brandweerlieden met vuurwerk bekogeld. Leidse agenten kregen een cobra, een type illegaal vuurwerk, naar hun auto gegooid. In het Drentse Elim moest de ME ervoor zorgen dat de brandweer een brand kon blussen. Een groep van zeventig jongeren bekogelde de brandweer en politie met vuurwerk. Twee van hen zijn aangehouden.

Ook in Amsterdam kregen agenten te maken met vuurwerkbekogelingen. Daarbij zijn twee mensen opgepakt. Zij worden verdacht van poging tot zware mishandeling.

Politie_Adam Politie Amsterdam eo Agenten in A’dam-W hebben 2 verdachten aangehouden die vuurwerk op hen afschoten. Verdachten zitten vast voor poging zw. mishandeling 31 december 2016 @ 21:24

In Den Haag is een politieman zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden. De bestuurder is meegenomen voor verhoor, maar van opzet lijkt geen sprake. Wel werd bij de locatie van het ongeval, op het Kaapseplein, de politie een tijdlang bekogeld met stenen. De ME greep daar in.

Feesttent

In het Friese Damwoude zijn 27 bezoekers van een feesttent onwel geworden. Dat gebeurde rond vier uur in de ochtend. De feestgangers hadden last van prikkende ogen en ademhalingsmoeilijkheden nadat een bezoeker met een spuitbus had gespoten. Medewerkers van het Rode Kruis stelde vast dat geen van de bezoekers naar het ziekenhuis moest, waarna het feest werd voortgezet.

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam hadden zich zondagochtend veertien slachtoffers gemeld. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar. Mogelijk loopt het aantal nog op, omdat er ook slachtoffers van andere delen van het land kunnen binnenkomen.

Vernielingen

In Vlissingen heeft een groep jongeren een spoor aan vernielingen achtergelaten. Dat meldt de politie. De jongeren vernielden deuren en ramen en gooiden bij sommige woningen vuurwerk door de brievenbus. Brandweerlieden en politieagenten werden door vijfentwintig jongeren met vuurwerk en stenen bekogeld.

Er werden enkele auto’s in brand gestoken. Ook liepen een brandweerauto en twee politiewagens schade op. Volgens de politie waren de hulpdiensten “verrast” door het geweld en hebben zij daarna afgesproken dat er bij het uitrukken van brandweer of ambulancediensten ook een politie-eenheid meerijdt. Dertig politieagenten trokken vervolgens de stad in.

Rond 3 uur ‘s nachts werd het weer rustig.

Meer alarmeringen bij P2000

De hulpdiensten hebben dit jaar bijna twee keer zoveel alarmeringen verzonden als bij de jaarwisseling van 2015 op 2016. Dat meldt ANP. In totaal werden er tussen 20.00 uur op 31 december en 02.00 uur op 1 januari 1736 oproepen verstuurd via het P2000-netwerk. Dat is bijna 90 procent meer dan vorig jaar.