Minder oudjaarsincidenten, maar meer geweld tegen hulpverleners

Hoewel de brandweer en de politie tijdens Oud en Nieuw minder vaak hoefden uit te rukken, is het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners toegenomen. De politie zegt “gemengde gevoelens” te hebben over de jaarwisseling.

Vrijwel overal beleefden de hulpdiensten een “relatief rustige” jaarwisseling. De brandweer werd 12 procent minder ingezet dan een jaar geleden, de politie 6 procent. Maar de aard van de incidenten was dit jaar anders, zegt de politie.

Zaterdag en zondag kwamen bij de brandweer in totaal 4.024 meldingen binnen, 563 meer dan een jaar eerder. Het ging in verreweg de meeste gevallen om kleine brandjes. Op een aantal plekken, zoals in Lelystad, Eindhoven en Nijmegen, woedden grotere branden. In Zaandam moest het gas worden afgesloten, nadat ontploffend vuurwerk in het riool een gasleiding had beschadigd.

De politie telt dit jaar 7.114 incidenten, ongeveer 6 procent minder dan vorig jaar. Desondanks verdubbelde volgens de politie het aantal keren dat agenten de brandweer moesten beschermen tijdens hun werk. Tegen politiemensen zelf werd dit jaar 79 keer geweld gebruikt, tegen 59 keer vorig jaar. Ook andere hulpverleners en medewerkers met een publieke taak, zoals BOA’s en ambulancemedewerkers, kregen vaker met agressie te maken.

De Barneveldse wijkagent Roy Poortman is een van de hulpverleners die tijdens de jaarwisseling bekogeld werd met vuurwerk. Hij deelde zijn frustratie op Facebook.



In 10 van de 25 veiligheidsregio’s brandweermensen “in meer of mindere mate te maken met agressie”, laat de brandweer weten. In een aantal gevallen ging het daarbij om verbaal geweld, maar er zijn ook hulpverleners bewust gehinderd en zelfs aangevallen.

In Amsterdam raakten twee brandweermannen door vuurwerk gewond aan hun gezicht terwijl ze een brandende scooter aan het blussen waren. In het Drentse Elim greep de ME in omdat een groep van zestig tot zeventig jongeren de brandweer en de politie bekogelden met vuurwerk. De brandweer was uitgerukt om een brandende bouwkeet de blussen.

In Den Haag werden politiemensen met vuurwerk en stenen bestookt terwijl ze probeerden een collega te reanimeren die zwaargewond was geraakt bij een verkeersongeluk. De ME greep in, terwijl ambulancemedewerkers de reanimatie voortzetten. De situatie van de agent is nog altijd “zorgelijk”, liet de politie zondag weten. Hij ligt op de intensive care.

De zwaarste ongeregeldheden vonden plaats in Amersfoort, waar agenten bestookt werden met lawinepijlen. Een agent liep daardoor verwondingen in het gezicht op. De politie zette de ME in, en hield 48 mensen aan.

Tijdens de jaarwisseling raakten ook feestvierders gewond. In een club in het Friese Damwald moesten 27 mensen behandeld worden nadat vermoedelijk een 18-jarige man tijdens een vechtpartij met een “prikkelende stof” had gespoten, vermoedelijk pepperspray of traangas. In Assen raakten vier mensen gewond door illegaal vuurwerk, meldde RTV Drenthe. Een man verloor daarbij een oog en raakte gewond aan zijn andere. Twee jongens van 17 en 18 jaar liepen verwondingen aan hun handen op. Een vierde man had lichte verwondingen aan zijn been.

Bij Het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen zondagnacht veertien mensen binnen met oogletsel door vuurwerk. De helft van de patiënten heeft blijvend letsel, en zal geheel of gedeeltelijk blind blijven. In de meeste gevallen werden de verwondingen volgens het ziekenhuis veroorzaakt door legaal siervuurwerk. Ook de helft van de slachtoffers had het vuurwerk niet zelf afgestoken. Geen van de patiënten droeg een vuurwerkbril. Tjeerd de Faber, oogarts in het ziekenhuis, vindt het onverantwoord dat consumenten nog vuurwerk mogen afsteken:

“De ernst van de letsels is dit jaar helaas gelijk aan vorig jaar. Deze jaarwisseling toont zodoende wederom aan dat we moeten stoppen met consumentenvuurwerk.”

Oogartsen hebben deze jaarwisseling voor de negende keer bijgehouden hoeveel mensen oogletsel opliepen door vuurwerk. Op een gemiddelde oudejaarsnacht raken 260 ogen beschadigd, zegt het ziekenhuis: