17 dingen die in 2017 veranderen

1. Te hard rijden goedkoper

Verkeersboetes voor te hard rijden worden één euro goedkoper. Snelheidsboetes worden elk jaar voor de inflatie gecorrigeerd. Die correctie is nu negatief: -0,03 procent.

2. Ov-studentenkaart voor mbo

Minderjarige mbo-leerlingen die een beroepsopleidende leerweg volgen, hebben recht op een ov-studentenkaart.

3. Snelle elektrische fiets

Elektrische fietsen die een snelheid van 45 km/u kunnen halen, zogeheten speed-pedelecs, worden voortaan als bromfiets gezien en niet meer als snorfiets. Berijders moeten een helm dragen. Binnen de bebouwde kom mogen ze op het bromfietspad 30 km/u rijden, en op de rijbaan 45 km/u, indien er geen bromfietspad ligt. Ook krijgen de speed-pedelecs een geel kentekenplaatje.

4. Gebouwen toegankelijk voor gehandicapten

In openbaar toegankelijke gebouwen moeten ook gehandicapten terecht kunnen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen drempels zijn, maar wel trapliften en invalidentoiletten.

5. Milieuzone Amsterdam

Bestelauto’s gebouwd voor het jaar 2000 met een dieselmotor mogen de milieuzone van Amsterdam niet meer in. Het gaat ruwweg om het gebied ten zuiden van het IJ en binnen de ring.

6. Affectieschade

Verwanten van slachtoffers van gebeurtenissen die daarbij ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen of zijn overleden, hebben recht op een schadevergoeding. De veroorzaker van het ongeval moet betalen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsongeval. De partner, de kinderen of de ouders van het slachtoffer kunnen een vergoeding krijgen van 12.500 tot 20.000 euro.

7. Maximumsnelheid Vlaanderen

In Vlaanderen geldt op wegen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 70 km/u. Het gaat niet om autosnelwegen en wegen met twee maal twee banen en een middenberm. Algemeen gold een maximum van 90, al was die op veel trajecten al beperkt tot 70.

8. Https en Flash

Nieuwe apps op mobiele apparaten van Apple moeten gebruikmaken van beveiligde communicatie via https. De verplichting van Apple geldt alleen voor nieuwe apps. De browser van Google, Chrome, gaat waarschuwen als internetgebruikers terechtkomen op de site die geen https gebruikt. Adverteerders op het web mogen van Google ook geen Flash meer gebruiken, omdat dit programma onveilig is.

9. Vergunning voor werkende Japanners

Werkgevers moeten weer een vergunning hebben als ze een Japanner in dienst hebben. Sinds december 2014 hadden Japanners vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

10. Theorie-examen rijbewijs

Bij het theorie-examen voor het rijbewijs (auto, motor, bromfiets) wordt een deel van de vragen op een nieuwe manier beantwoord. Kandidaten moeten een antwoord op een aanraakscherm slepen naar de juiste plek op een afbeelding. Volgens het CBR is dat prettiger voor mensen die moeite hebben met lezen.

11. Grijze roodstaartpapegaai beschermd

De grijze roodstaartpapegaai krijgt meer bescherming. Deze vogel wordt veel als gezelschapsdier gehouden, maar is in het wild bedreigd. Bij de overdracht van de vogel is een certificaat vereist. Eigenaren moeten het dier chippen of voorzien van een pootring.

12. Buitenboordmotoren verboden

Plezierboten mogen in Amsterdam geen tweetaktbuitenboordmotor hebben, omdat deze vervuilend zijn. Zulke motoren werken op zogeheten mengsmering, een mengsel van benzine en olie, en zorgen voor luchtvervuiling.

13. Geweldplegers testen

De politie mag verdachten van geweldpleging testen op het gebruik van alcohol of drugs. Het OM kan deze informatie gebruiken in het strafproces. Dan kan bijvoorbeeld ook een alcoholcursus worden opgelegd.

14. Zwembadbouten niet van rvs

In zwembaden mag geen roestvast staal (rvs) meer worden gebruikt op plekken waar dit gevaar op letsel oplevert. Chloordampen in zwembaden tasten rvs aan. In 2011 gebeurde een dodelijk ongeval in een Tilburgs zwembad door een losrakende bout waaraan een luidspreker hing.

15. Bellen in het buitenland

Mobiel bellen in een ander EU-land is nu even duur als in het land waar het belabonnement is afgesloten. De hoge zogeheten roamingkosten zijn hiermee verleden tijd.

16. Aantal inwoners

Nederland telt 17.045.155 inwoners. Van hen zijn er 8.596.893 vrouw en 8.448.262 man. 3.164.871 mensen zijn 65 jaar of ouder, 3.810.723 jonger dan 20.

17. Minder gemeenten

Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel fuseren tot de nieuwe gemeente Meierijstad. Nederland telt daardoor 388 gemeenten, twee minder dan in 2016.