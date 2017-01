Geen supersnelrechtzaken na jaarwisseling

Er zullen dit jaar naar aanleiding van de jaarwisseling geen supersnelrechtzittingen plaatsvinden. Dat heeft het Openbaar Ministerie zondag laten weten. Voorafgaand aan de jaarwisseling waren bij alle rechtbanken begin januari een of twee dagen ingeruimd voor supersnelrechtzittingen. Deze komen te vervallen.

In totaal zijn naar aanleiding van misdrijven tijdens de jaarwisseling 344 personen bij het OM aangeleverd, zo blijkt uit een eerste inventarisatie bij alle parketten. Het aantal verdachten is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen op 1 januari 276 personen aangeleverd werden bij het OM.

In de meeste zaken gaat het om geweld, waarvan 98 keer geweld tegen personen met een publieke taak, 146 keer geweld tegen overige personen en 79 keer geweld tegen goederen. Op verschillende plekken in het land werden agenten en brandweerlieden en medewerkers van de ambulance tijdens de nieuwjaarsnacht aangevallen en bekogeld met vuurwerk en stenen. De zaak van de groep van bijna vijftig jongeren die werd aangehouden in Amersfoort na ongeregeldheden in de wijk De Koppel is door de politie afgehandeld.

Geen supersnelrecht

Het is voor het eerst sinds de invoering van supersnelrecht in 2011 dat na een jaarwisseling geen supersnelrechtzittingen zullen worden gehouden. Met supersnelrecht kunnen strafzaken op zeer korte termijn worden afgehandeld. Verdachten worden binnen drie tot zes dagen voorgeleid en kunnen hun eventuele straf daarna meteen uitzetten.

Volgens een woordvoerder van het OM vallen er geen algemene conclusies te trekken naar aanleiding van het ontbreken van supersnelrechtzittingen dit jaar. Omdat er bij supersnelrechtzaken weinig tijd is voor onderzoek, zijn alleen eenvoudige zaken geschikt. Ook moet de verdediging ermee instemmen dat een zaak op korte termijn wordt afgehandeld. Supersnelrecht wordt sinds 2011 toegepast na grote evenementen zoals Oud en Nieuw, Koningsdag of na voetbalwedstrijden.

Een deel van de zaken naar aanleiding van Oud en Nieuw zal wel worden afgehandeld tijdens een snelrechtzitting. Bij snelrecht staat een verdachte binnen 17 dagen voor de rechter, waardoor de straf snel na het delict kan worden opgelegd.