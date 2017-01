Nieuwe hotels van de familie Van der Valk, maar dan zonder toekan

De naam die op de gevel komt, wil Martien Heinrichs (31) nog niet verklappen. Maar de zeven hotels die hij en zijn neven in november kochten, gaan hoe dan ook niet verder onder de huidige formules, Tulip Inn en AC. En nee, er komt géén toekan op het dak.

Dat laatste was niet onlogisch, aangezien de drie dertigers die onlangs Autogrill Nederland overnamen, alle drie kleinzoons zijn van Gerrit van der Valk. Binnen de familie gold lange tijd het adagium ‘iedere Valk een eigen hotel’. Martien Heinrichs en zijn neven Bas (36) en Bob (31) van den Nieuwenhuijzen doen het anders: zij beginnen een eigen hotelketen onder een nieuwe naam.

De Van der Valk-telgen beginnen met de zeven hotels die zij via de overname van Autogrill Nederland in bezit kregen, maar uiteindelijk mikken zij op circa twintig vestigingen, vooral langs de snelwegen.

Heinrichs zal als algemeen directeur van de hotels, met 566 kamers en zo’n 250 werknemers, de dagelijkse leiding op zich nemen. Hiervoor runde hij zeven jaar het Van der Valk-hotel in Nuland en was hij nauw betrokken bij de bouw van het nieuwe Van der Valk-hotel in Uden-Veghel, dat nu onder leiding staat van een van zijn zussen. Bas en Bob van den Nieuwenhuijzen zijn mede-eigenaar van de nieuwe hotelketen, maar bemoeien zich niet met de dagelijkse leiding.

Zestig tot zeventig euro

De nieuwe keten vertoont duidelijke verschillen met de Van der Valk-hotels, vertelt Heinrichs. „De hotels moeten naast elkaar kunnen zitten, zonder dat ze elkaar kannibaliseren.” Het nieuwe concept zal bestaan uit driesterrenhotels, terwijl Van der Valk zich – zeker de laatste jaren – op vier sterren richt.

Het Van der Valk hotel Sassenheim-Leiden is onlangs opnieuw ingericht. Foto ANP / Remko de Waal

Een overnachting in de hotels van Gr8 Investments, de investeringsmaatschappij van de drie neven, kost straks tussen de 60 en 70 euro. Bij Van der Valk ligt de kamerprijs rond de 100 euro. Heinrichs: „Ons concept heeft geen grote eetzalen met live cooking en ook geen zwembaden.”

Het in- en uitchecken wordt in het nieuwe concept geautomatiseerd, waardoor de traditionele receptie bij de ingang ontbreekt. Gasten checken zichzelf in, het pasje komt uit een machine. Ook een QR-code op de smartphone kan dienst doen als kamersleutel. Met name voor oudere gasten zal het wennen zijn, erkent Heinrichs. „Daarom loopt er altijd een gastvrouw rond die kan helpen.”

Gr8 verwacht 2,5 tot drie jaar nodig te hebben om de zeven hotels om te bouwen. „Ze hebben wel iets meer dan een likje verf nodig”, zegt Heinrichs. Volgens hem voldoen de panden, op één na, niet aan de eisen die Gr8 stelt. „Alles gaat eruit. De muren, de badkamers, de kozijnen.”

De hotels krijgen een „trendy industriële look” met veel staal, maar worden wel „warm en gezellig”. Hoeveel de ombouwoperatie gaat kosten, wil hij niet zeggen. „Maar je redt het zeker niet met 1 miljoen per hotel.”

‘By Van der Valk’

Of de familie enthousiast is over het initiatief? „Ja en nee”, zegt Heinrichs. „Veel familieleden zijn enthousiast, maar in een groep heeft iedereen altijd zijn mening. Je krijgt nooit álle neuzen dezelfde kant op.”

Nu is de familie de afgelopen decennia ook behoorlijk uitgedijd: de Van der Valk-dynastie telt inmiddels zo’n vijfhonderd leden. „De problemen ontstaan vooral als je een nieuwe vestiging opent op 5 kilometer van een bestaande”, zegt Heinrichs. „Die voorbeelden zijn er genoeg, en die komen er naarmate de familie groeit steeds meer.”

Heinrichs zou het heel mooi vinden om in de toekomst de toevoeging ‘by Van der Valk’ op hun logo te gebruiken, naar het voorbeeld van het Double Tree ‘by Hilton’. „Maar ik durf nog niet te zeggen of de familie daarmee akkoord gaat”, zegt Heinrichs.

Martien Heinrichs en Bas en Bob van den Nieuwenhuijzen zijn neven: hun moeders waren de enige twee dochters van Gerrit en Toos van der Valk (zij hadden daarnaast vijf zonen). Martien en Bob, die maar zes maanden schelen, zijn van „jongs af aan beste vrienden”, zegt eerstgenoemde. „Onze moeders waren onafscheidelijk en wij dus ook.” De moeder van Bas en Bob, Carlita van der Valk, is in 2013 overleden. Hun vader is zakenman Joep van den Nieuwenhuijzen.

Wat wel vaststaat, is dat de hotelgasten straks bij La Place-restaurants terecht kunnen. Die horecaformule, sinds een jaar eigendom van supermarktbedrijf Jumbo, zal het ontbijt en diner in de hotels gaan verzorgen. Dat is onderdeel van de afwikkeling van de Autogrill-deal, waarbij Gr8 Investments alle achttien AC-restaurants doorverkocht aan La Place.

De basis voor die deal werd in de familiekring gelegd, zegt Heinrichs. Hij en Jumbo-baas Frits van Eerd zijn zwagers. Maar wie denkt dat de overname daardoor een een-tweetje was, heeft het mis. „Ik vind het juist moeilijker om zaken te doen met mijn zwager”, zegt Heinrichs. „Zonder familieband kun je onderhandelingen veel harder ingaan.”

Al verzekert hij dat het er bij deze besprekingen, die zo’n driekwart jaar duurden, alsnog „hard en zakelijk” aan toeging. De verhoudingen binnen de familie hebben er niet onder geleden. „We hebben gewoon bij elkaar gezeten met Kerst.”