Asielzoeker zonder huisarrest danst het nieuwe jaar in

Ook Nederlandse burgemeesters hielden rekening met overlast van asielzoekers tijdens de jaarwisseling. Tientallen veelal Noord-Afrikaanse asielzoekers uit veilige landen kregen huisarrest opgelegd, in centra van Ter Apel tot Onnen en Delfzijl, van Weert, tot Heerlen en Venray. Daarbij gaat het om „notoire onruststokers” uit onder meer Marokko en Algerije die geen kans maken op een verblijfsvergunning en zich schuldig maakten aan vechtpartijen, vandalisme en intimidatie, soms diefstal en/of zakkenrollerij.

Keulse toestanden tijdens Oud en Nieuw bleven in Nederland vooralsnog uit. In Weert trof de politie Limburg een asielzoeker met huisarrest tegen de afspraak in toch buiten het centrum aan. De politie Noord-Nederland heeft „één veiligelander” aangehouden voor zakkenrollen in Groningen: hij zit vast in afwachting van nader onderzoek.

Aangiften van andere incidenten zoals aanranding zijn de woordvoerster uit Noord-Nederland niet bekend, maar „die kunnen later komen”. Al heeft ze begrepen dat het muzikale aftelfeest op de Grote Markt in Groningen „feestelijk” is verlopen. Daar dansten zo’n duizend ‘stadjers’, studenten en asielzoekers schouder aan schouder het nieuwe jaar in.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft geen overzicht van het precieze aantal asielzoekers dat tijdens de jaarwisseling huisarrest kreeg. Het is aan de burgemeester ter plekke om daarover te beslissen. Zo legde burgemeester Leontien Kompier (PvdA) van Ter Apel „meerdere onruststokers” huisarrest op; hoeveel precies wil haar woordvoerder niet kwijt. „We houden van ieder van deze asielzoekers een dossier bij en op basis daarvan kunnen we huisarrest opleggen.”

Anders ging dat in Weert. Daar legde de gemeente een groep van zo’n twintig asielzoekers collectief huisarrest op van Kerst tot na de jaarwisseling. Ze mogen elke dag hooguit een uur het centrum uit voor boodschappen of doktersbezoek en moeten zich daarna weer melden. Doen ze dat niet, dan kunnen ze drie maanden cel of 3.600 euro boete krijgen.

Volgens Jan Brouwer, hoogleraar rechtswetenschappen en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, is zo’n maatregel tegen de wet. Alleen de rechter kan zo’n besluit nemen, en niet de gemeente. Brouwer zei vorige week tegen BNR: „De burgemeester gaat hier buiten zijn boekje. De rechter zal dit kwalificeren als vrijheidsontneming, niet als vrijheidsbeperking. Daarover kan alleen de rechter beslissen.”