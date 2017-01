23 doden na brand op Indonesische veerboot

Op zijn minst 23 mensen zijn overleden vanwege een brand die ontstond op een veerboot vlakbij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Dat meldt persbureau AP. Het vuur vernietigde ongeveer de helft van het schip, aldus een vertegenwoordiger van het lokale agentschap voor rampenbeheer tegen het Indonesische TV-netwerk MetroTV. Tweeëndertig mensen raakten gewond.

Volgens Reuters werd er eerder gesproken van vijf doden en zeventien gewonden. De brand is ontstaan door een kortsluiting in een stroomgenerator op de boot, aldus de Indonesische autoriteiten.

In totaal voeren 250 mensen mee op de Zahro Express, die vanuit Jakarta naar vakantieoord Tidung had moeten gaan. Ongelukken met veerboten komen in Indonesië vaker voor, door ontoereikende veiligheidsmaatregelen en overvolle boten.