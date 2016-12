‘Veertig asielzoekers hebben huisarrest tijdens jaarwisseling’

Zeker veertig asielzoekers hebben tijdens de jaarwisseling huisarrest op het asielzoekercentrum (azc) waar ze verblijven. Het gaat vooral om Noord-Afrikanen die in een aantal gemeenten hebben gezorgd voor overlast. Dat blijkt uit een rondgang van het Algemeen Dagblad .

Met de huisarrest en het gebiedsverbod willen gemeenten voorkomen dat mensen worden lastig gevallen tijdens Oud en Nieuw. Het AD spreekt over het voorkomen van ‘Keulse toestanden’. Vorig jaar werden tijdens de jaarwisseling honderden vrouwen in de Duitse stad belaagd, bestolen en aangerand door grote groepen mannen, voornamelijk van Noord-Afrikaanse afkomst.

Meeste gemeenten met azc’s hebben geen overlast van asielzoekers

De gemeente Weert maakte vorige week al bekend dat een groep van twintig asielzoekers huisarrest krijgt tijdens de jaarwisseling. De mannen, allen tussen de 20 en 30 jaar en afkomstig uit Marokko, Algerije, Libië en Tunesië, zorgden in de afgelopen weken voor flink veel overlast in de Limburgse gemeente. Zij maakten zich schuldig aan onder meer diefstal, vechten, vandalisme, intimidatie en het bespugen van mensen.

In Heerlen geldt het huisarrest voor twaalf asielzoekers en in Venray voor negen mensen. In alle gevallen gaat het om asielzoekers uit Noord-Afrika die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning. De gemeente Delfzijl, die ook last had van criminele asielzoekers, wil niet aangeven of ze maatregelen heeft genomen.

In de asielopvang in Ter Apel heeft zeker één asielzoeker een gebiedsverbod: hij mag geen drie maanden niet in de gemeente komen. In Schalkhaar wordt één bewoner met oorlogtrauma’s verzocht om niet het azc te verlaten.

In tientallen andere gemeenten met azc’s zijn geen huisarresten of gebiedsverboden opgelegd; zij hebben geen overlast van asielzoekers.