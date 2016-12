Wat gebeurt er met al die oude Flash-spelletjes?

Bijna iedereen die in pakweg 2005 achter een computer heeft gezeten, kent ze: de blitse animatiefilmpjes en verslavende spelletjes op sites als Newgrounds.com of Spele.nl. Naar de maatstaven van een tijd waarin het internet bestond uit grauwe webpagina’s met vooral tekst, zagen de games en cartoons er gelikt uit. Alles dankzij één alomtegenwoordig stukje software: Flash van het Amerikaanse bedrijf Adobe.

Ruim tien jaar later is Flash ten dode opgeschreven. Het ooit razend populaire programma is in een paar jaar tijd van het toneel verdwenen. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Quartz beschrijft het in deze interessante longread.

De grootste vijand van Flash is volgens Quartz HTML5, gelanceerd op het hoogtepunt van het Flash-tijdperk. Deze programmeertaal was voor webonterwerpers een stuk makkelijker, en voor internetters ook. Die hoefden niet meer zoals eerst een speciale Flash-plugin te installeren op hun computer. Bovendien konden ze voortaan alle sites op hun mobiele telefoon bekijken.

De neergang begon in 2007, toen de nieuw geïntroduceerde iPhone geen ondersteuning bood voor Flash. In 2015 stapte YouTube voor zijn videospeler over op HTML5. Later bleek dat Flash een enorm veiligheidslek bevatte. Zelfs Adobe raadt ontwerpers nu aan “gebruik te maken van nieuwe standaarden”. Oftewel: HTML5.

Verloren

Technologisch gezien geen slechte zaak, want HTML5 biedt veel meer mogelijkheden en veiligheid dan het verouderde Flash. Maar de ondergang van de plugin werpt volgens Quartz ook de vraag op wat er nu gaat gebeuren met alle oude Flash-games en -animaties.

Als er straks geen programma’s meer zijn die Flash ondersteunen, schrijft de site, gaat de enorme hoeveelheid Flash-materiaal voorgoed verloren. Die kwestie speelt ook bij andere digitale formaten. Zoals bijvoorbeeld Powerpoint-bestanden of Bitmap-files van Microsoft Paint, die ook het risico lopen op termijn ontoegankelijk te worden.

Op den duur dreigen haast alle computerbestanden verloren te gaan, omdat ze verouderd zijn en de bestaande techniek hen niet meer kan uitlezen:

Alle opslagmedia gaan langzaamaan verloren. De meeste informatie verdwijnt uiteindelijk. Maar heel weinig objecten uit de geschiedenis zijn bewaard gebleven. [...] Iedere byte van onze muziekbestanden, foto’s, video’s en interactieve websites is afhankelijk van een bepaald stuk software. En dat soort software raakt continu achterhaald.

Gelukkig zijn er websites als archive.org en oldweb.today die hun best doen al het oude Flash-spul te bewaren. Echte enthousiastelingen kunnen met de site Webrecorder zelf hun bijdrage leveren. Misschien kunnen volgende genraties zich dan ook nog uitleven op Flash-klassiekers als QWOP.