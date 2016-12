VN Veiligheidsraad steunt wapenstilstand Syrië

De VN Veiligheidsraad heeft unaniem een resolutie aangenomen waarin het staakt-het-vuren in Syrië wordt gesteund. Het bestand is tot stand gekomen onder toezicht van initiatiefnemers Rusland, Turkije en Iran. De Veiligheidsraad zegt in dezelfde resolutie, ingediend door de Russen, de plannen van de drie landen voor een nieuwe ronde van vredesbesprekingen te steunen.

Volgens AFP worden in de tekst van de resolutie echter geen specifieke maatregelen, zoals Rusland die had aangedragen, gesteund. Verder staat er in de tekst dat er snel toegang moet komen tot het land voor humanitaire hulp.

Als de wapenstilstand overeind blijft zijn vredesonderhandelingen nu de volgende stap. Die moeten, als het aan initiatiefnemers Rusland en Turkije ligt, in januari in de Kazachse hoofdstad Astana plaatsvinden. Daarbij is het de bedoeling dat er op termijn ook regionale spelers, zoals Egypte, Saoedi-Arabië en Jordanië, betrokken worden.

Rebellen dreigen met opzeggen bestand

Op enkele incidenten na lijkt het bestand, dat afgelopen donderdag inging om 23.00 uur Nederlandse tijd, tot nu toe te houden. Toch dreigden verschillende rebellengroeperingen eerder op zaterdag de wapenstilstand op te zeggen. De oppositie wees op overtredingen van het staakt-het-vuren door overheidstroepen van de Syrische president Assad en strijders van het Libanese Hezbollah. Ook riepen de rebellen de VN Veiligheidsraad op geen resolutie te ondertekenen totdat Assad en bondgenoot Rusland laten zien het staakt-het-vuren te respecteren.

Volgens de rebellen hebben zij een andere wapenstilstand ondertekend dan de Syrische overheid. Essentiële punten die volgens de oppositie onbespreekbaar zijn, zouden op de versie van Assad ontbreken. Over welke punten het exact gaat, is niet bekend.