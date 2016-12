Venezuela laat zes politieke gevangenen vrij

De Venezolaanse regering heeft het huisarrest van prominent politicus van de oppositie Manuel Rosales opgeheven. Ook zijn vijf andere politieke gevangenen vrijgelaten, meldt Rosales via Twitter.

“Ik laat het Venezolaanse volk weten dat ik mijn vrijheid heb gekregen samen met andere politieke gevangenen.”

Le informo al pueblo de Venezuela, que he sido puesto en libertad junto a otros presos políticos. — Manuel Rosales (@manuelrosalesg) 31 december 2016

Rosales nam het tijdens de presidentsverkiezingen in 2006 op tegen toenmalig president Hugo Chávez, maar verloor met 37 procent om 63 procent voor Chávez. Drie jaar later ontvluchtte hij Venezuela nadat hij werd beschuldigd van corruptie. Zelf zegt hij dat de aanklacht politiek gemotiveerd was. Rosales kreeg politiek asiel in Peru.

Vorig jaar oktober keerde hij terug naar eigen land en werd gelijk opgepakt. Na een jaar in de gevangenis stond de voormalig gouverneur de laatste maanden onder huisarrest.

De regering van de vanwege de zware economische en politieke crisis zwaar onder vuur liggende Nicolás Maduro heeft geen toelichting gegeven op zijn vrijlating.

‘Bijna honderd politieke gevangenen’

Naast Rosales zijn vijf andere oppositiefiguren vrijgelaten die waren opgepakt tijdens protesten in 2014 tegen Maduro.

In totaal zitten volgens de oppositie nog altijd bijna honderd politieke gevangenen vast in Venezuela. Daaronder oppositieleider Leopoldo Lopéz, die na de uit de hand gelopen protesten van 2014 werd aangeklaagd voor brandstichting en samenzwering.

Maduro ontkent dat er politiek gevangenen zijn. Volgens de president gaat het om mensen die geweld hebben gepleegd en complotten hebben gesmeed om zijn regering omver te werpen.

Internationale kopstukken als de Amerikaanse president Barack Obama en de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar bisschop Desmond Tutu hebben Venezuela opgeroepen de gevangen vrij te laten.

Venezuela gaat gebukt onder enorme tekorten aan voedsel en medicijnen en gierende inflatie. President Maduro is sinds de parlementsverkiezingen eind vorig jaar zijn meerderheid in het parlement kwijt , maar doet er mede met hulp van het leger en de rechterlijke macht alles aan zoveel mogelijk macht te behouden.