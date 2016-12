Van Ginkel opnieuw op huurbasis naar PSV

Marco van Ginkel komt opnieuw op huurbasis uit voor PSV. De club uit Eindhoven huurt net als vorig jaar de middenvelder van Chelsea voor de tweede seizoenshelft. Dat maakt PSV bekend op haar website.

Met Van Ginkel behaalde PSV op de slotdag de landstitel. De zesvoudig internationaal tekent op 2 januari een contract en sluit direct aan bij de selectie van trainer Phillip Cocu.

Veel concurrentie op het middenveld

De 24-jarige oud-speler van Vitesse kreeg in de zomer last van een oude knieblessure en liet zich in augustus opereren. In november maakte Van Ginkel zijn rentree bij de beloften van Chelsea. Op de website van PSV laat hij weten:

“Rust en fysiotherapie waren noodzakelijk. Ik ben nu weer toe aan topvoetbal en ben blij dat PSV me die kans geeft. Ik heb hier vorig seizoen een mooie tijd gehad en hoop dat we dat nu kunnen evenaren.”

Trainer Cocu is zeer blij met de aanwinst, zo geeft hij aan. “Marco is een box to box-middenvelder met een sterk karakter, diepgang en scorend vermogen”. In de eerste seizoenshelft heeft PSV vooral problemen met scoren. De Eindhovenaren scoorden pas vijfentwintig keer in zeventien wedstrijden.

Met Van Ginkel heeft trainer Cocu een ruime keus aan middenvelders. Van de zomer haalde PSV Bart Ramselaar van FC Utrecht en huurde Siem de Jong van Newcastle United. Verder komen Jorrit Hendrix en Andrés Guardado terug van een blessure en is Davy Pröpper een vaste waarde in het elftal.