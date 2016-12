Twee gewonden door carbidschieten in Friesland

In Friesland zijn zaterdag twee mensen gewond geraakt door carbidschieten. Dat heeft de Veiligheidsregio Frieland laten weten, meldt Omrop Fryslân.

In Moleneind (Munein), gelegen tussen Leeuwarden en Dokkum, raakte een omstander gewond aan zijn been. In Broeksterwoude (Broeksterwald) bezorgde een ontploffing iemand ernstig letsel aan zijn gezicht. Beide personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie Noordoost-Friesland roept mensen op voorzichtig en verantwoordelijk met vuurwerk om te gaan. De autoriteiten worden zo erg overspoeld met klachten van overlast dat zij niet op alle meldingen kunnen afgaan, meldt persbureau ANP.

De ligging van Broeksterwoude: