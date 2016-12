Trump wenst ook vijanden geluk en Poetin bedankt Russische volk

De aankomend president heeft op de valreep van 2016 ogenschijnlijk nog een ‘liefdevolle’ boodschap, maar die komt wel met een flinke steek onder water naar zijn tegenstanders.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 december 2016