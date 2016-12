Sydney eert Prince en Bowie bij jaarwisseling

In de haven van Sydney hebben naar schatting 1,5 miljoen mensen 2017 ingeluid. Tijdens twee grote vuurwerkshows is voor bijna vijf miljoen euro aan vuurwerk de lucht in geschoten.

De in 2016 overleden muzieklegendes Prince en David Bowie kregen een prachtig eerbetoon. Zo werden onder de klanken van ‘A Space Oddity’ met vuurwerk ruimteschepen en de planeet Saturnus uitgebeeld. Ook werd ‘Purple Rain’ van Prince verbeeld met vuurwerk.

Rond het evenement waren volgens persbureau ANP extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Op de toegangswegen werden autobussen dwars geparkeerd, om aanslagen met vrachtwagens zoals in Nice en Berlijn te voorkomen.

Er was één vuurwerkshow om negen uur ‘s avonds zodat kinderen niet al te lang op hoefden te blijven en eentje rond middernacht.