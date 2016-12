Politie pakt twee jongens op voor autobranden Utrecht

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij autobranden in Utrecht. Het gaat om een 17-jarige en een 18-jarige inwoner van Utrecht, zo meldt de politie.

In de afgelopen twee avonden werden zeker veertien auto’s en een scooter in brandgestoken. De politie kan nog niet zeggen er in alle gevallen sprake is van brandstichting en of er een mogelijk verband tussen de branden zit.

Ook autobranden in Amsterdam

Op donderdagavond zag de politie dat een auto in de wijk Zuilen in brand werd gezet. Getuigen melden dat twee jongens vlak voor de brand wegrenden. Eén van hen, een 17-jarige jongen, werd vrijdagavond opgepakt in zijn woning. Naar de tweede dader wordt nog gezocht.

Daarnaast werd een 18-jarige verdachte aangehouden vanwege een autobrand in de Utrechtse wijk Hoograven.

Ook in een groot aantal andere gemeenten in de provincie Utrecht werden auto’s in de fik gezet. Verder gingen auto’s in vlammen op in onder meer Amsterdam en de Brabantse gemeente Veen. Daar is het een traditie om rond de jaarwisseling auto’s in brand te steken.