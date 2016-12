Paus roept op tot aanpak jeugdwerkloosheid

Paus Franciscus pleit in zijn eindejaarstoespraak voor een krachtdadiger aanpak van de werkloosheid onder jongeren. Tijdens zijn laatste publieke optreden in 2016 zei de 80-jarige paus dat de deuren open moeten voor jongeren:

“Zodat ze in staat zijn te dromen en te vechten voor hun dromen.”

Anders dreigt volgens Franciscus een hele generatie verloren te gaan aan wanhoop, migratie en werkloosheid.

“We hebben onze jongeren ertoe veroordeeld geen plek te hebben in de samenleving, omdat we ze langzaam naar de marges van het publieke leven hebben geduwd, door ze te dwingen te migreren of te smeken om banen die niet langer bestaan of door te falen ze een toekomst te beloven.”

Minderjarige bootvluchtelingen

In Italië is 36 procent van de jongeren werkloos, tegen 18 procent in alle 28 EU-lidstaten. In Afrika - het continent met de jongste bevolking - is de jeugdwerkloosheid in 2016 gestegen.

Onder de meer dan 180-duizend bootvluchtelingen die dit jaar aan de armoede, geweld en uitzichtloosheid in Afrika probeerden te ontsnappen waren 25-duizend alleenstaande minderjarigen.

Aan het eind van zijn toespraak liep paus Franciscus over het Sint-Pietersplein om handen te schudden en te poseren voor foto’s met de duizenden aanwezigen.