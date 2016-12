Ontdekker van The Beatles Allan Williams (86) overleden

Bandmanager Allan Williams, die wordt gezien als de ontdekker van The Beatles, is vrijdag overleden. Hij werkte met de Engelse band van 1960 tot 1961 en regelde hun eerste optredens. Williams werd 86 jaar.

Dat heeft de in 1957 door Williams opgerichte Jacaranda Club uit Liverpool bekendgemaakt. Daar ontmoette hij John Lennon en Stuart Sutcliffe, die in 1960 (toen nog als vijftal) The Beatles oprichtten. Na overleg bezorgde Williams de kersverse band een optreden in zijn club.

Busje naar Hamburg

Daarna kwam het balletje aan het rollen. De manager boekte shows voor de band elders in Groot-Brittannië en in Hamburg. Williams reed The Beatles persoonlijk in een busje naar laatstgenoemde stad toe, meldt de BBC. George Harrison zei daarover:

“Het was krap. Het busje had niet eens stoelen, we moesten op onze versterkers zitten.”

Succes kwam later

Dat was allemaal lang voor het verschijnen van het debuutalbum Please Me Please Me, waaruit de gelijknamige hit en Love Me Do op stonden. Na 1961 tekenden The Beatles voor vijf jaar bij een nieuwe manager, Brian Epstein (1934 - 1967). Met zijn hulp werd de band een van de succesvolste muziekformaties ooit.

In 1975 verschenen Williams’ memoires The Man Who Gave The Beatles Away. Hij zei altijd trots te zijn geweest dat hij “een radertje in het geheel” was dat leidde tot het succes van een van de beroemdste bands aller tijden.