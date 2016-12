Merkel: islamitisch terrorisme grootste uitdaging voor Duitsland

Islamitisch terrorisme was afgelopen jaar de grootste uitdaging voor Duitsland. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel zaterdag in haar nieuwjaarstoespraak gezegd. Volgens Merkel is Duitsland sterker dan terrorisme en zal haar regering er alles aan doen om mensen een veilige én vrije samenleving te garanderen.

Merkel refereerde aan de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn op 19 december, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. Volgens Merkel was 2016 “een jaar van zware beproevingen”, waarvan moslimterrorisme de ernstigste was.

Kritiek

Na de aanslag op de kerstmarkt kreeg Merkel opnieuw kritiek op haar ruimhartige vluchtelingenbeleid. Onder het motto “Wir schaffen das” heeft de bondskanselier de afgelopen twee jaar honderdduizenden asielzoekers toegelaten tot Duitsland. Volgens critici zorgt dit voor maatschappelijke instabiliteit en kunnen terroristen zich verschuilen tussen de vluchtelingen. Daarover zei Merkel:

“Het is bijzonder bitter en walgelijk wanneer terroristische aanslagen gepleegd worden door mensen die beweren naar ons land gekomen te zijn om bescherming te zoeken”.

Kort na de aanslag in Berlijn eiste Merkel dat uitgeprocedeerde asielzoekers voortaan sneller uitgezet worden. De bondskanselier bleef zaterdag echter hoopvol en zag de toekomst positief tegemoet. Ze zei vertrouwen te hebben in Duitsland en riep mensen op gewoon met hun levens door te gaan:

“Door ons leven en werk voort te zetten, zeggen we tegen de terroristen: jullie zijn van haat doordrenkte moordenaars, maar jullie zullen niet bepalen hoe wij leven en hoe wij willen leven. Wij zijn vrij, zorgzaam en open.”

Merkel, sinds 2005 bondskanselier, wil een vierde termijn in de wacht slepen bij de verkiezingen van september 2017. Zij brak zaterdag een lans voor de Europese Unie en waarschuwde voor “verwrongen beelden” van de Unie die door populisten worden verspreid.