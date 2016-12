Kijken: een reis om de wereld in komische anekdotes

Om ieder land ter wereld te bespreken in slechts 29 en een halve minuut, moet je het tempo er flink in houden. Als je ook nog over elke natie een geestige anekdote wil vertellen, moet je helemaal opschieten. Toch is dat wat Wendover Productions doet in twee filmpjes, die je hoofd soms laten duizelen.

De eerste video begint bij het alfabetische begin: Afghanistan. Als je de grens van dat land met China oversteekt, moet je je horloge maar liefst drie en een half uur vooruit zetten: de grootste “tijdzonesprong” ter wereld. Ondanks dat China enorm is, kent het land maar één tijdzone.

Die info komt alleen al in de eerste halve minuut aan bod. Later meldt de verteller nog dat Zuid-Afrika het enige land ter wereld met drie hoofdsteden is, en dat alle landen die aan Oezbekistan grenzen ook eindigen op -stan. Ook zijn de wegen in Swaziland zo slecht dat twee van de laatste vier ministers van Transport omkwamen in verkeersongelukken - en had Mexico de twijfelachtige eer om te midden van een coup in één uur tijd drie verschillende presidenten te hebben.

Nederland

En zo gaat het nog wel even door. Ook Nederland komt uiteraard aan de orde, tijdens een opsomming over rare grenzen. Nadat wordt verteld dat Nederland ooit bezit van de Spaanse kroon was, wordt ingezoomd op de grens tussen het Nederlandse Baarle-Nassau en het Belgische Baarle-Hertoh, “een van de meest rommelige grenzen ter wereld”. Voor wie niet weet hoe warrig dat eruit ziet, zie de kaart hieronder:

Wendover Productions is een Brits bedrijf dat uitlegvideo’s maakt over allerhande zaken, zoals hoe je een land creëert en waarom treinen in de Verenigde Staten zo slecht zijn.