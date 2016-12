Hollande waarschuwt voor nationalisme

Met de presidentsverkiezingen waarin zijn opvolger wordt gekozen op komst, verdedigt François Hollande zijn politieke erfenis in een op prime-time uitgezonden toespraak. Hij keert zich tegen het beleid van anti-immigratie en anti-euro dat het Front National van Marine Le Pen voorstaat:

“Er zijn perioden in de geschiedenis waarin alles dramatisch kan veranderen. We bevinden ons nu in zo’n periode. Hoe kunnen we ons ons land voorstellen achter muren, aangewezen op de eigen interne markt en teruggekeerd naar zijn nationale munt en bovenal zijn eigen kinderen discriminerend op basis van hun afkomst?”