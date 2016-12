Hoe kon een Amerikaanse grijze muis veranderen in een leider van IS?

Begin 2014 kwam de Canadese journalist Graeme Wood de naam Yahya voor het eerst tegen toen hij voor The Atlantic een artikel schreef over de opkomst van Islamitische Staat. In een gesprek met de Australische islamitische bekeerling Musa Cerantonio werd door Musa met veel respect over Yahya gesproken. Bij nadere bestudering bleek Yahya ook onder Syrische jihadi’s veel aanzien te genieten: hij maakte zich al vroeg sterk voor het uitroepen van een kalifaat en wist alles van het islamitisch recht en van de klassieke Arabische taal en literatuur. Yahya stond bekend als leider binnen de terreurorganisatie.

Wood raakte gefascineerd door Yahya en besloot een poging te wagen om zijn identiteit te achterhalen. Yahya bleek een Engelssprekende jihadi. Na enig speurwerk werd de naam John Georgelas - Yahya is Arabisch voor John - door Wood gevonden. Georgelas is een 33-jarige Amerikaan met Griekse ouders die in 2006 tot bijna drie jaar celstraf werd veroordeeld voor het steunen van een jihadistische website. Hij woonde ten tijde van de veroordeling in het noorden van Texas, toevallig ook de woonomgeving van Graeme Wood. De journalist besloot een bezoek te brengen aan het ouderlijk huis van Georgelas.

Grijze muis

Na een gesprek met Timothy en Martha Georgelas, de ouders van John, krijgt Wood de indruk dat het gaat om een makkelijk te manipuleren, grijze muis. Hij was als tiener drugsverslaafd en bepaald niet geschikt voor een militaire carrière zoals zijn vader en opa. In 2001, na 9/11, bekeerde hij zich tot de islam en veranderde hij zijn naam in Yayha. Met zijn vrouw Tania en drie kinderen vertrok hij in 2011 naar Egypte en later naar Syrië.

Yayha schrijft momenteel veel artikelen in IS-propagandablad Dabiq. Hoe kon deze grijze muis uitgroeien tot een leider met veel aanzien binnen Islamitische Staat?

