Drie arrestaties na vondst explosieven in Tilburg

Nadat de politie in een woning aan de Munttorenstraat in Tilburg tien explosieven heeft aangetroffen zijn de drie bewoners van de woning gearresteerd. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de explosieven onschadelijk gemaakt.

De politie trof de zelf gefabriceerde explosieven, die nog niet af waren, aan in de woning na een anonieme tip. Volgens een woordvoerder gaat het om explosieven die een stuk zwaarder zijn dan (illegaal) vuurwerk. “Dat we de EOD hebben ingeschakeld geeft aan hoe serieus we dit nemen.” Over het motief van de makers is nog niets bekend, maar er zijn volgens de politie “geen aanwijzingen” dat er een terroristische aanslag werd voorbereid. Een constructie van zwaar vuurwerk noemt de politie het meest voor de hand liggend.

Naast de explosieven vond de politie ook een illegaal alarmpistool. De drie verdachten, over wie verder niets bekend is gemaakt, zijn aangehouden op verdenkingen van het overtreden van de wet vuurwapens en munitie. De omgeving van de woning is inmiddels weer veilig verklaard door de politie.