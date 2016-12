Burgemeester Heumen kritisch over communicatie rond brug Grave

Burgemeester Paul Mengde van de Gelderse gemeente Heumen is kritisch over de communicatie van de veiligheidsregio’s na het aanvaring bij de John S. Thompsonbrug bij het Brabantse Grave. Volgens de burgemeester werd hij pas drie en een half uur na het ongeluk officieel ingelicht over de situatie.

Mengde kwam het nieuws al eerder te weten via Omroep Gelderland, laat hij tegen dezelfde regionale omroep weten. De burgemeester heeft kritiek op de veiligheidsregio’s Brabant en Gelderland, omdat het schip dat tegen de stuwbrug aanvoer een lading benzeen aan boord had. De inwoners van Grave werd daarom in eerste instantie geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Mengde had dat graag ook aan de inwoners van het nabijgelegen Heumen, dat net over de provinciegrens in Gelderland ligt, willen laten weten.

Tekst loopt door onder kaartje:



Uiteindelijk bleken er geen giftige stoffen te zijn vrijgekomen. Toch heeft Mengde de situatie aangekaart bij zijn collega Hubert Bruls van Nijmegen, die voorzitter is van de veiligheidsregio Gelderland.

Laagste waterpeil bereikt

Door de aanvaring is de stuwbrug beschadigd. Als gevolg is het waterpeil rond de woonboten bij het nabijgelegen Gennep drastisch gedaald omdat de Maas leegloopt in de stuw tussen Sambeek en Grave. Dat is problematisch voor de woonboten, die schuin in het water zijn komen te liggen en water maken. Volgens Rijkswaterstaat is het laagste punt vanmiddag bereikt, zo’n 5 meter onder NAP.

De aanvaring werd donderdagavond veroorzaakt door een binnenvaartschip. Een 52-jarige man uit Slowakije aan boord van dat schip is aangehouden. Onderzocht wordt of hij mogelijk onder de invloed van alcohol was. Alle scheepvaart tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal is sindsdien gestremd. Rijkswaterstaat had aangekondigd zaterdag verder onderzoek te doen naar de duur van de herstelwerkzaamheden. Daarover is nog niets bekend.