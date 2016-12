Zo zou 2016 eruit zien als horrorfilm

Schrijver Gerard Reve stelde het ooit als vuistregel voor literatuur: echt gebeurd is geen excuus. De werkelijkheid gebruiken voor fictie, dat was bij voorbaat een uitermate slecht idee. Het echte leven is van zichzelf immers veel te onlogisch, onwaarschijnlijk en ronduit ongeloofwaardig om zonder flinke redactie in fictie te mogen belanden.

Misschien maar goed dat Reve 2016 nooit heeft meegemaakt. Want hoe je dezer dagen ook terugkijkt op het afgelopen jaar, de plotwendingen gedurende 2016 waren toch op z’n minst opmerkelijk. Uitermate ongeschikt voor fictie. Niemand zou je geloven.

Tenzij je er misschien een horrorfilm van zou maken. Comedymakers Friend Dog Studio besloten het jaar tot een trailer voor een horrorfilm te maken, waarin de onverklaarbare gebeurtenissen plotseling opvallend goed op hun plek lijken te vallen. Dode wereldsterren, ontploffende telefoons en het neerschieten van gorilla Harambe: ze flitsen allemaal voorbij als mysterieuze tekenen aan de wand.

Over of de verkiezing van Trump inderdaad zo’n huiveringwekkende gebeurtenis was als de makers het voorstellen verschillen de meningen natuurlijk, maar dat hij in het script van 2016 als deus ex machina opduikt is wel begrijpelijk. Saai zou de film over 2016 in elk geval niet worden. Misschien alleen een beetje ongeloofwaardig.