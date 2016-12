Wie Duck Dynasty kijkt, stemt op Trump

Wat hebben de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump en de realityserie Duck Dynasty met elkaar gemeen? Antwoord: ze zijn allebei bijzonder populair onder mensen die op het Amerikaanse platteland wonen. Of iemand naar de serie over een conservatieve, godvrezende familie van eendenjagers uit het Amerikaanse Diepe Zuiden kijkt, is een uitstekende voorspeller voor een stem op Trump. Het verband is zelfs sterker dan dat tussen een keuze voor de New Yorkse zakenman en een keuze voor de Republikein George W. Bush tijdens de presidentsverkiezingen van 2000.

The New York Times ontdekte het verband tussen Trump en Duck Dynasty door de postcodes van mensen die de serie op Facebook hebben geliket te vergelijken met de demografische gegevens van de verkiezingen in november. The New York Times zette de uitkomst van het onderzoek op een kaart. Die maakt in één oogopslag duidelijk dat de spreiding van Duck Dynasty-fans grotendeels overeenkomt met de spreiding van Trump-stemmers. Waar aanhangers van Hillary Clinton vooral in de grote steden wonen, bleken Trump-kiezers zich voornamelijk op het platteland te bevinden. Dat is precies waar Duck Dynasty zich afspeelt.

The New York Times voerde het onderzoek niet alleen uit voor Duck Dynasty, maar ook voor 49 andere tv-series. Daar was het kijkerspubliek eveneens vaak verdeeld via dezelfde scheidslijnen als bij de door Trump gewonnen verkiezingen. Comedyserie Modern Family trekt vooral veel kijkers in progressieve metropolen als Los Angeles, San Francisco en New York. Zwarte Amerikanen, die overwegend voor Clinton kozen, keken dan weer het vaakst naar muziekprogramma Love & Hip Hop.

Deels illustreren de verschillen de kloven tussen de Amerikaanse bevolkingsgroepen die bij de verkiezingen bloot kwamen te liggen, schrijft The New York Times. Maar ze laten ook zien dat de manier waarop tv-makers geld verdienen veranderd is:

Vroeger hadden tv-stations grote shows voor een breed publiek, omdat hoge kijkcijfers erg belangrijk waren. Nu bereiken adverteerders liever een bepaalde doelgroep dan simpelweg zo veel mogelijk mensen. Ze verdienen meer geld door zich te richten op jonge, rijke kijkers die in de stad wonen.

Gelukkig zijn er ook nog tv-programma’s die de bevolking in tijden van verdeling juist bijeen brengen. Vampiers blijken het meest alom geliefd: de fanbase van de serie The Vampire Diaries is heel gelijkmatig verdeeld over de Verenigde Staten.