Wéér een jaar ‘jeukwoorden’ op kantoor

O jongens, wat een heerlijk jaar was het. Althans, op het gebied van de jeukwoorden, de management speak en de kantoorergernissen. Als 2017 maar de helft van de jeukwoorden voortbrengt die 2016 ons gaf, ben ik al dik tevreden.

Want wat praatten jullie allemaal weer gek, op kantoor! Niet in vergaderingen maar in meetings, niet gewoon even met z’n tweeën maar in bila’tjes en niks zélf aan de slag, nee, alles moest eerst door allerlei stuurgroepen, taskforces en focusgroepen getrokken worden. En daarna natuurlijk feedbacken. En ‘terugkoppelen’ en ‘dingen doorzetten’ naar elkaar en dat weer ‘tegen elkaar aanhouden’. En ‘aanjagen’. Hoppa. In ‘schakelteams’. En sturen op kwaliteit.

Nog een wonder dat jullie werk hebben afgekregen, afgelopen jaar.

Om over de klant maar te zwijgen, want die stond echt óveral centraal in 2016. Stond hij andere jaren blijkbaar niet, dus dat was een enorme vooruitgang. Wat zeg ik, klanten? Nee, dat zijn customers. En die kochten niet gewoon producten, nee, ze gingen op customer journey, ook wel ‘de klantreis’ genoemd. Dus als jullie denken wat stond er het afgelopen jaar toch steeds een enorme colonne met rugzakken, windjacks en slaapmatten, dát was dus die customer journey. En dan nog de stakeholders die jullie moesten ‘engagen’ en met wie jullie in een ‘vruchtbare dialoog’ moesten treden om zo optimaal te kunnen ‘sturen op maatschappelijke outcome’.

Waar ik wél een beetje bang voor ben, is dat een paar van die mooie jeukwoorden waar ik in 2016 over schreef, alweer de prullenbak in kunnen. Zoals bijvoorbeeld ‘scrummen’, ‘zelfsturende teams’, ‘agile werken’, ‘flexwerken in de vlek’, en ‘het nieuwe werken’.

De reacties die ik kreeg maakten op niet altijd even subtiele wijze duidelijk dat jullie het helemaal gehad hebben met de flexibilisering op de werkplek en het altijd maar wendbaar moeten inspringen op nieuwe markten en ontwikkelingen. En dat jullie gewoon allemaal weer een baas willen, en een eigen eikenhouten bureau met een opgezette eekhoorn erop. En o ja, wegwezen met al die gele post-its, scrum masters!

En toch verheug ik me op 2017. Want ik weet bijna zeker dat jullie weer een hoop nieuwe jeukwoorden en kantoorergernissen zullen bedenken waar ik dan weer over kan schrijven. Ik dacht zelf aan ‘storytelling’, ‘disruptie’, ‘de vier p’s’ (of waren het er vijf?) en al die events en experiences die steeds vaker in de plaats van congressen en seminars komen en waar ‘de beleving centraal staat’. Ik ben nog lang niet uitgeschreven, wil ik maar zeggen.

Ook 2017 wordt vast weer een prachtig jaar op kantoor.

Japke-d. Bouma rekent in het Economie-katern elke woensdag af met kantoorclichés