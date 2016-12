Waterpeil Maas daalt na botsing schip met brug bij Grave

Na een aanvaring van een schip tegen de John S. Thompsonbrug bij Grave (Brabant) daalt het waterpeil in de Maas. De gemeente Grave waarschuwt op haar website dat de dalende waterstand effect kan hebben op de stabiliteit van de kade. Kade-eigenaren aan de Maas tussen de plaatsen Sambeek en Grave wordt aangeraden uit voorzorg maatregelen te nemen, zoals auto’s niet te laten parkeren op de kade.

Donderdagavond botste een binnenvaartschip met benzeen aan boord tegen een pijler van de brug bij Grave. Er vielen daarbij geen gewonden. Boven het schip werd volgens persbureau ANP een damp gemeten, maar de verspreiding van benzeen heeft zich beperkt tot boven het schip. Benzeen is een koolwaterstof die irritatie in de ogen kan veroorzaken en bij langdurige blootstelling kanker kan veroorzaken.

Het schip vertrok donderdagavond vanuit Kessel en botste later op de avond in dichte mist tegen de pijler van de Thompsonbrug en de sluisdeuren. Rijkswaterstaat meldt dat eerste onderzoek heeft uitgewezen dat daarbij zes schuiven van de stuw in de Maas beschadigd zijn geraakt. Daardoor loopt er water weg uit het stuwpand, het deel van van de rivier tussen de twee stuwen. Rijkswaterstaat meldt nog te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om het leeglopen te stoppen.

Alle scheepvaart tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal is gestremd. Ook blijft de Thompsonbrug in ieder geval nog de hele vrijdagochtend afgesloten voor alle verkeer. Auto’s kunnen daardoor niet via de N324 over de Maas.