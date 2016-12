Wapenstilstand Syrië in eerste uren al geschonden

De wapenstilstand in Syrië is binnen twee uur nadat het inging geschonden, zo meldt Reuters. De Syrische regering en Syrische oppositiegroepen kwamen gisteren een staakt-het-vuren overeen. Om 23.00 uur Nederlandse tijd zouden de partijen hun wapens neerleggen. In twee provincies in het westen van het land zou er toch gevochten zijn.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat rebellen in de provincie Hama het bestand hebben geschonden en een vesting in hebben genomen. Een woordvoerder van de Jaish al-Nasr-rebellengroep zegt dat regeringstroepen beschietingen uitvoerden in de provincie Idlib.

Lees ook: Een nieuw bestand, maar vrede is het in Syrië nog lang niet

Vlak voor het ingaan van het staakt-het-vuren in Syrië zijn bij luchtaanvallen in de buurt van de hoofdstad Damascus minstens 22 mensen omgekomen. Daarbij zouden dertien burgers zijn omgekomen, meldt het Observatorium.

Wapenstilstand

De Syrische overheid en de rebellen bereikten donderdag een akkoord over een wapenstilstand, waarbij Rusland en Turkije garant staan. In het akkoord is opgenomen dat de wapenstilstand gevolgd zal worden door vredesbesprekingen tussen de Syrische president Assad en de oppositie, die zullen plaatsvinden in Kazachstan. Een datum voor de besprekingen is nog onbekend.

De wapenstilstand geldt volgens Turkije niet voor twee van de belangrijkste jihadistische groeperingen die strijden in Syrië, Islamitische Staat en Jabhat Fatah al-Sham, voorheen bekend als Al-Nusra. Ook de Koerdische YPG ontbreekt.

Ook de grootste rebellengroep in Syrië, Ahrar al-Sham, die volgens Rusland akkoord was met het staakt-het-vuren, heeft het bestand nog niet ondertekend. Dat meldde een woordvoerder van de groep, aldus Reuters. Ahrar al-Sham is volgens het Russische ministerie van Defensie goed voor zo’n 16.000 strijders. De groep zou nog meerdere voorbehouden hebben bij het akkoord.