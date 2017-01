Versplinterd rechts allerminst één pot nat

Dr. Eric C. Hendriks is als politiek socioloog verbonden aan de Peking Universiteit. Hij doet vergelijkend onderzoek naar nationalisme en democratie. Sinds kort lid van Forum voor Democratie.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof er bij deze verkiezingen op rechts allemaal vrijwel identieke partijen meedoen. Qua standpunten is dat deels ook zo. FVD, VNL en PVV zijn islam-kritisch, anti-euro, tegen een verdere uitbreiding van de EU, tegen het Oekraïne-verdrag en voor een rem op immigratie uit het Midden-Oosten. Ieder van deze partijen probeert een alternatief te bieden op het Haagse partijkartel dat ons uitleverde aan een overexpansieve Europese Unie met lekke grenzen en een zwakke Euro. Eén pot nat toch?

Maar voor zover ze dezelfde ideeën onderschrijven, verhouden ze zich toch heel anders tot die ideeën. Er zijn grote verschillen in ernst, visie en creativiteit. De rangschikking is FVD, PVV, VNL, GeenPeil.

GeenPeil = GeenInhoud. Absurd

Forum voor Democratie (FVD) van Thierry Baudet ontstond uit een discussieplatform en een nieuwe visie op de plaats van Nederland in Europa. De FVD-kring omvat veel intellectuelen, onder wie de filosofen Frank Ankersmit en Paul Cliteur. Baudet zelf schreef een dik boek over de democratische waarde van de natiestaat. Het begon met ideeën. De politiek volgde.

GeenPeil is tegenovergesteld. Bouwende op een mediamachine, pleit het alleen voor meer referenda, zonder ergens inhoudelijk stelling te nemen. GeenPeil = GeenInhoud. Absurd. En dat in een tijd van grote keerpunten. De Europese Unie verkeert in een existentiële crisis vanwege de Brexit, economische stagnatie, terrorisme en massa-immigratie. Visie is belangrijker dan ooit.

PVV en VNL liggen er ergens tussenin. Achter Wilders en Bosma staat een leger bankvullers die niet in staat zijn regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Geert Wilders weet dat zijn mensen weinig kwaliteit bezitten, dat is een van de redenen waarom hij zijn partij top-down organiseert.

VNL is een slappe PVV-light die dit tracht te compenseren met een mediagenieke lijsttrekker. Ze probeerden het eerst met een belastingontduikende ex-advocaat, maar die bleek niet integer. Wat een verrassing. Ik moet terugdenken aan de wanhoopspoging van Leefbaar Nederland om met Emile Ratelband een electorale comeback te maken. Helaas bleek de positiviteitsgoeroe oppervlakkig.

Je vraagt je af of VNL, gezien haar kaliber, na het ontslag van Moszkowicz niet Emile Ratelband had moeten overwegen. Maar goed, poging twee werd Jan Roos, die even goed kan brullen, maar inhoudelijk ook niet verder komt dan een ‘Tsjakka!’

Na het gewonnen Oekraïnereferendum zei Roos dat er geen nieuwe referenda zouden volgen. Ook weigerde hij met voorstellen voor een verdragswijziging te komen. Zijn doel was al bereikt: aantonen dat Den Haag en Brussel niet naar de gewone man luisteren. „Met dit referendum wilden we aantonen dat het zó dus werkt.” Tsjakka! Maar wacht even, wat hebben we daaraan?

Baudet reageerde heel anders. Hij schreef een adviesvoorstel aan de Kamer en kondigde toekomstige referenda over TTIP, Schengen en de euro aan. Het was een natuurlijk vervolg voor iemand die vanuit een bredere visie werkt, een visie gestoeld op het idee van de autonome democratische natiestaat en inzicht in het disfunctioneren van de Europese Unie.

Dat er verdere politieke implicaties waren, leek Roos, intussen lijsttrekker van VNL, te verrassen, maar hij hobbelde suffig achter de ontwikkelingen aan. De PVV vroeg Cliteur en Baudet om raad over directe democratie.

Niet de tijd voor brave bureaucraten

Tja, zo gaat dat. Te midden van de mensenkudde heb je maar enkele bijzonder creatieve, bevlogen individuen die een nieuwe visie kunnen ontwikkelen. Een Fortuyn, een Baudet. Zulke mensen zijn vaak ijdel, provocatief, irritant zelfs, maar ze brengen iets in beweging.

In andere tijden zijn zulke hoogvliegers onnodig, zelfs schadelijk. Als de algemene koers in grote lijnen juist is, heb je meer aan brave bureaucraten van het soort dat al decennia ons land regeert. Hun leiderschap is ‘zonder vergezichten’, zoals premier Mark Rutte dat zegt. Ze denken na over kleinere problemen en bouwen voort binnen het huidige denkkader. Dat zou normaliter prima zijn, ware het niet dat op dit moment dat denkkader verkeerd is.

Het zit fundamenteel fout met onze uitdijende Europese Unie, de euro, het immigratiebeleid en de grensbewaking. Al deze dingen moeten op de schop vanuit een heel andere visie. De groeiende terreurdreiging in Europa is een absoluut breekpunt.

Om deze redenen hebben we een alternatief nodig op het eeuwig regerende kartel van PvdA, GroenLinks, D66, CDA en VVD. Van de rechtse alternatieven is het Forum voor Democratie van Thierry Baudet het meest visionair.

Je mag hem een arrogante klojo vinden, maar aan dat soort klojo’s is nu wel behoefte.

