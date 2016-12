Woonboten schots, scheef en onbewoonbaar na botsing schip

De bewoners van de Rijksvluchthaven in het Noord-Limburgse Gennep zijn boos. Een deel van de zeventien woonboten en aken ligt scheef en onbewoonbaar op de bodem van de vluchthaven langs de Maas. De oorzaak: de aanvaring van een binnenvaartschip met een stuw bij het Brabantse Grave donderdagavond.

Het water in de Maas is daardoor over zo’n 28 kilometer tot bijna drie meter lager komen te staan. Ook in Limburgse jachthavens zijn boten droog komen te liggen. De eigenaars van de woonboten zeggen dat een tijdige waarschuwing van Rijkswaterstaat ze de mogelijkheid zou hebben gegeven om de schepen los te maken en een eind van de kant te gaan liggen. Die waarschuwing bleef uit.

Voor sommigen kwam het bericht van een bevriende schipper te laat. Zij konden vrijdagochtend niets anders dan de schade opnemen, terwijl de brandweer controleerde of de schepen water maakten.

„We moeten nog afwachten wat de schade wordt”, zegt Theo Breedveld. „Die schepen liggen op de bodem. Zo’n schip weegt ongeveer 160 ton en ligt nu helemaal in het slijk – en in het ergste geval op scherpe stenen.”

Ronald Pikkert is vannacht van zijn vakantie in Frankrijk teruggereden naar Gennep. Zijn schip ligt scheef op een talud. „Als we tijdig waren ingeseind had iemand anders de boot nog het water in kunnen krijgen”, zegt Pikkert. „Het vreemde is dat Rijkswaterstaat ons bij strenge vorst wél kan melden dat het water zakt.”

Rijkswaterstaat neemt in dit soort situaties contact op met de gemeente, zegt een woordvoerder „Dat is gebeurd. De gemeente licht de bewoners in.” Volgens de gemeente Gennep valt de schade aan de woonboten mee. Bewoners die niet op hun boot kunnen blijven, worden waar nodig geholpen met opvang.

De aanvaring op de Maas gebeurde donderdag rond 19.30 uur, in dichte mist bij de John S. Thompsonbrug. De oorzaak is nog onbekend. Het binnenvaartschip van 110 meter beschadigde vijf schuiven van de stuw: een gat van zo’n 30 meter breed.

Aangehouden

De schipper, een 52-jarige Slowaak, is in het ziekenhuis aangehouden. Ook is gecontroleerd of hij onder invloed van alcohol was. Of dat zo is, zal later blijken. De politie doet onderzoek op het schip.

Het ongeluk leidde ertoe dat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek in de loop van vrijdag zo’n drie meter daalde. Daarmee staat het gelijk met de stand van de benedenstroom – verder zal het water niet zakken. Rijkswaterstaat zoekt naar een manier om het wegstromen te remmen. „Voor meer water hebben we de natuur nodig: regen en smeltwater.”

Het bewuste schip ligt nu enkele honderden meters voor de brug, met een op het oog verwoeste stuurhut. Het is geladen met benzeen, een koolwaterstof die bij langdurige blootstelling kankerverwekkend is. Hulpdiensten reden donderdagavond uit, metingen wezen uit dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Nu wordt bekeken of de benzeen van boord moet bij de berging of niet.

De scheepvaart op de Maas tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Weurt is voorlopig gestremd. Het is nog niet bekend wanneer de schade aan de stuw is gerepareerd en wanneer het schip kan worden geborgen.