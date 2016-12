Schippers wil minder abortussen door grotere rol huisarts

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) wil dat het aantal abortussen omlaag gaat. In een interview met het Nederlands Dagblad dat zaterdag verschijnt zegt de minister te vinden dat ‘wel véél vrouwen abortus laten plegen’. Door huisartsen een grotere rol te geven in de hulp aan ongewenst zwangere vrouwen hoopt de minister het aantal abortussen omlaag te krijgen.

In Nederland worden op dit moment circa 30.000 abortussen per jaar uitgevoerd. Daarmee behoort Nederland internationaal gezien tot de landen met de laagste abortuscijfers. Sinds 2008 is in Nederland een licht dalende trend te zien in het aantal abortussen, volgens cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De daling hangt samen het dalend aantal zwangerschappen. Vooral het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners daalde de afgelopen jaren zichtbaar, met tussen 2013 en 2014 een afname van bijna 13 procent.

Toch zegt minister Schippers van de cijfers te schrikken.

“We doen veel aan voorlichting en preventie. Als je vervolgens naar dat cijfer kijkt, dan schrik ik daar wel van. Ik wil het abortuscijfer verder naar beneden zien te krijgen. Abortus is geen verkapte anticonceptie.”

Om haar doel te bereiken, wil de minister huisartsen een grotere rol geven in de hulp aan ongewenst zwangere vrouwen. Daartoe stuurt ze dit voorjaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat regelt dat vrouwen een abortuspil ook bij de huisarts kunnen krijgen. Daardoor hoeven vrouwen voor een abortus niet meer noodzakelijkerwijs naar een abortuskliniek. Volgens Schippers kan dit het aantal abortussen verlagen, omdat vrouwen de afweging van de huisarts mee gaan wegen in hun beslissing.

“Bij een abortuskliniek loop je anoniem binnen. Als je bij een huisarts komt voor abortus, is dat anders. De arts kent jou, misschien je omgeving en zegt: ‘Joh, abortus? Ga eens zitten.’ Hij gaat het gesprek aan, praat ook over de context en zal vragen: hoe gaan we nu verder? En bijvoorbeeld ook: hoe voorkomen we dat je opnieuw ongewenst zwanger raakt?”

‘Niet wenselijk’

De stichting voor hulp bij ongewenste zwangerschap Fiom laat via een woordvoerder telefonisch weten verbaasd te zijn als Schippers inderdaad heeft bedoeld het aantal abortussen terug te willen dringen. “Als de minister het aantal ongewenste zwangerschappen wil terugdringen dan zijn wij daar natuurlijk voor. Maar als ze expliciet het accent op abortus legt betekent dat dat ze iets veranderd wil zien in een specifieke optie voor vrouwen. Dat lijkt ons niet wenselijk.”

Fiom zegt verder benieuwd te zijn of het vergroten van de rol van de huisarts inderdaad tot minder abortussen zal leiden. “Je legt daarmee veel verantwoordelijkheid bij huisartsen, die met het nieuwe wetsvoorstel wel de abortuspil in hun eigen la krijgen. Wij betwijfelen of hun gesprek met vrouwen het aantal keuzes voor abortus echt zal verkleinen.”