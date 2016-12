Overtuigende Chaplin in Wiki-achtige musical

Musical

Gezien: 28/12 in RAI Theater, Amsterdam.

Aldaar t/m 3/1.

Chaplin door Music Hall.

Dramatiek te over, in het leven van Charlie Chaplin. Een zatlap van een vader, een moeder die later dementeerde, een sjofel begin als slapstick-komiek in een Londens variététheater, de doorbraak in Hollywood, de strijd om zeggenschap over de films die hij maakte, de heksenjacht wegens zijn humanistische levensovertuiging, de verbanning uit Amerika – er is veel te vertellen.

Musical naar Wikipedia-model

Maar wie een musical over Chaplin wil maken, zal ook scherp moeten kiezen. Want anders verzandt zo’n verhaal in een geijkte en-toen-en-toen-en-toen-show. Zoals de musical die dezer dagen in het RAI Theater in Amsterdam speelt en na de jaarwisseling nog een korte tournee door Vlaanderen maakt.

Dit is een musical naar Wikipedia-model – waardoor er weinig meeslepends meer overblijft

Chaplin de musical ging in 2012 in première op Broadway, maar flopte al na vier maanden. Daarna is in Argentinië een nieuwe versie gemaakt, met een nieuw libretto en enkele nieuwe songs. En op basis van die bewerking wil het Vlaamse productiehuis Music Hall proberen er alsnog een internationaal kassucces van te maken.

Zo ver is het echter nog niet. Dit is een musical naar Wikipedia-model die tracht het biografische verhaal zo volledig mogelijk samen te vatten – waardoor er weinig meeslepends meer overblijft. Hoewel de Argentijnse regisseur Mariano Detry de scènes soepel en fantasievol in elkaar heeft geschoven, en hoewel de show fleurig is aangekleed, wordt de vaart toch geremd door de informatieve overdaad. Tot en met de letterlijke, maar niet bepaald spannende citaten uit Chaplins dankwoord, toen hij in 1972 even terug was in Hollywood om een ere-Oscar in ontvangst te nemen. Maar tegelijk doet deze voorstelling geen poging te verklaren waarom zijn latere films – toen hij zijn zwerverstypetje had afgedankt – geen successen meer werden.

Dribbelpasjes en groteske mimiek

Detry’s regie is op zijn best als hij visuele connecties maakt tussen episodes uit Chaplins leven en de films. Zodat ’s mans rokkenjagerij wordt weerspiegeld in de lopende band uit de film Modern Times – en dat is een grappig effect.

Chaplin de musical vertoont echter nog een ander euvel: de songs van de Amerikaanse liedjesmaker Chris Curtis. In zijn nummers klinkt heel wat Cabaret, Chicago en Sunset Boulevard door, maar bedroevend weinig origineels.

Veel aandacht gaat vanzelfsprekend uit naar de Vlaamse musicalacteur Nordin De Moor in de hoofdrol. In de meeste scènes weet hij Chaplin, ondanks het stroeve script, toch tot een min of meer overtuigende man te maken, inclusief dribbelpasjes en groteske mimiek. Zelfs zijn lyrische zangstem, die af en toe fikse hoogten bereikt, lijkt heel goed bij Chaplin te passen. Hoewel we de man natuurlijk nooit als zanger hebben leren kennen.

Naast de beweeglijke De Moor staat een veelkoppig en bezienswaardig ensemble, dat de sfeer van het vooroorlogse Hollywood bekwaam weet op te roepen.