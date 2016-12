Oudste Tourwinnaar Kübler (97) overleden

De oud-Tourwinnaar Ferdinand ‘Ferdi’ Kübler is donderdag op 97-jarige leeftijd overleden. De Zwitser was de oudste, nog levende winnaar van de Tour de France. Na een kort ziektebed is hij in Zurich in een ziekenhuis overleden. Dat meldt de Zwitserse wielerbond vrijdag.

Ferdi was de eerste Zwitser die een eindzege van de Tour op zijn naam wist te schrijven. Kübler was 31 jaar toen hij in 1950 de Tour won. Een jaar later won hij ook de wereldkampioenschappen in Varese, Italië. Het was de succesvolste periode van zijn wielercarrière. Zo won in hij 1951 en in 1952 ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In 1954 won hij de groene trui in de Ronde van Frankrijk, terwijl hij in de eindrangschikking tweede werd.

Hij won meer dan 400 wedstrijden in zijn profjaren als wielrenner.

Dolle Ferdi

Met bijnamen als de ‘Arend van Adliswil’ - hij was erg sterk in de bergen - en ‘Dolle Ferdi’ - omdat Kübler vaak, op het eerste gezicht, kansloze pogingen waagde om vroeg te ontsnappen uit het peloton, en hem dat ook vaak lukte - staat hij te boek als een van de meest sensationele wielrenners van zijn tijd.

Naast Kübler won nog een Zwitser de Tour. In 1951 won Hugo Koblet. Hij overleed in 1964 bij een auto-ongeluk. De 89-jarige Roger Walkowiak is nu de oudste nog levende Tourwinnaar. De Fransman won de Ronde van Frankrijk in 1956.