Quiz: wat was er waar en onwaar in 2016?

Afgelopen jaar was volgens sommigen het jaar van ‘post-truth’, maar wat was er eigenlijk waar en wat was er niet waar in 2016? Dagelijks controleert NRC in de rubriek NRC checkt de waarheid van een bepaalde uitspraak. Hieronder een overzicht van tien opvallende afleveringen van NRC checkt. Deze afleveringen sprongen eruit omdat de uitspraak opmerkelijk was, of juist omdat de uitslag verrast.

Quiz

Herinner jij je nog welke uitspraken klopten en welke niet? Doe de quiz. De antwoorden opzoeken in het overzicht hieronder mag natuurlijk ook.

‘Knop die liftdeur sluit is niet aangesloten’

Referenda verbeteren de gebruikerservaring van de rechtsstaat, schreef schrijver Christiaan Weijts begin april in NRC. „De illusie van invloed maakt ons kalmer”. Hij geeft het voorbeeld van de knop in liften.

Dijsselbloem: ‘Ik was slecht in wiskunde’

Dat zei de minister van Financiën dit voorjaar op een kinderpersconferentie.

‘Arts mag laatste jaar voor pensioen niet meer opereren’

Dat zei scheidend sportcommentator Mart Smeets in Het Parool.

‘Zorgen over ruim helft kinderopvangverblijven’

Dit berichtte de Volkskrant eind november op haar voorpagina.

‘Japan is het land met meeste zelfmoorden’

Deze zomer kropen onze correspondenten in de rol van factchecker. Kjeld Duits onderzocht de mythe van zelfmoord als onderdeel van de Japanse cultuur.

‘In drie oceanen drijft een plastic massa van duizenden vierkante kilometers’

Dat zei Jan Terlouw in zijn spraakmakende speech in De Wereld Draait Door.

‘Inkomensverschillen nemen af sinds Rutte II’

PvdA-leider Diederik Samsom zei dit half februari bij De Wereld Draait Door.

‘De mens zal niet ouder worden dan 115 jaar’

Dat meldde het wetenschappelijk toptijdschrift Nature. Maar klopt het wel?

Deze NRC checkt was aanleiding voor een wetenschapsspecial over peer review, en een uitgebreide reconstructie: Hoe zwak onderzoek in een toptijdschrift terecht kwam

‘Qua punctualiteit wint NS het van de Zwitsers!’

Dat zei NS-topman Roger van Boxtel in een interview met NRC naar aanleiding van zijn contractverlenging bij de NS.

‘Aantal managers in ziekenhuizen groeide met 12 procent per jaar’

Ziekenhuizen zijn de laatste jaren overspoeld door managers en ict’ers, dat schreef onder meer het Algemeen Dagblad eind september.

Ook een bewering zien langskomen die je in 2017 gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt