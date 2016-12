Kramer krijgt toch nog een tik van Bergsma op NK

Net toen hij klaar was om gekroond te worden als koning van deze NK afstanden, als 30-jarige dominant zoals in zijn jongere jaren, kreeg Sven Kramer een tik die voor hem harder zal aankomen dan bij elke andere schaatser. Hij verloor op de tien kilometer van Jorrit Bergsma, en dat terwijl hij op de vijf kilometer nog met overmacht had gewonnen. Zijn knappe tijd in Thialf - 12.53,59 - was niet knap genoeg. Bergsma won in 12.52,34.

Kramer had in Heerenveen eerder al de 5.000 meter en de 1.500 meter gewonnen. Het feit dat hij die middellange afstand won op zijn echte stayersmanier - langzame start, daarna met beide handen op de rug vlakker dan de benen van de pure specialisten in hun stoutste dromen aankunnen - toonde maar weer aan in wat voor vorm Kramer momenteel steekt. Een vorm die Bergsma niet leek te hebben, als je hem zag ploegen op de 5.000 meter. Bijna vier seconden verschil, het gat was in tijden niet zo groot.

Bergsma was gebrand op revanche, en die kreeg hij in een vol Thialf. Lang leek Kramers aanpak voldoende voor zijn derde overwinning: iets sneller van start, daarna keurig vlak met ruimte om nog een tiende hier en daar tegen het eind te winnen per ronde. Bergsma’s tempoversnelling laat in zijn race was echter te groot. Die perste uit zijn iele lijf nog rondjes 30.0 en won per ronde tienden op Kramer.

Schrale troost: Kramer mag het bij de WK afstanden, begin februari op de toekomstige olympische baan in het Zuid-Koreaanse Gangneung, weer proberen. Ook de nummer twee plaatste zich voor de WK.

Dit bericht wordt nog aangevuld.