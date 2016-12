In 2016 veel minder illegaal vuurwerk in beslag genomen

Het afgelopen jaar werd door de politie veel minder illegaal vuurwerk in beslag genomen dan vorig jaar. Waar vorig jaar aan het eind van week 51 ruim 41.000 kilo in beslag werd genomen, staat de teller dit jaar na 51 weken op ruim 25.000 kilo. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt.

Met de zogenoemde Vuurwerkbarometer wordt door het OM bijgehouden hoeveel illegaal vuurwerk de politie rond de jaarwisseling inneemt. In 2014 lag het aantal op 33.000 kilo, in 2013 op 43.000 kilo. De uitschieter in dat jaar komt doordat vanaf 2014 de inbeslagname van afgekeurd consumentenvuurwerk niet meer wordt opgenomen in de barometer.

Volgens Ad van Nieuwdorp, vuurwerkspecialist bij de politie, is het echter te vroeg om te spreken van een drastische afname van in beslag genomen illegaal vuurwerk:

“We zijn nog volop bezig. We kunnen waarschijnlijk pas in de derde week van januari de balans opmaken. Toch zien we al enkele jaren een dalende trend van het aantal gewonden door vuurwerk en het aantal in beslag genomen kilo’s.”

Van Nieuwdorp stelt dat de daling ten opzichte van vorig jaar onder meer kan worden verklaard door de 40.000 kilo die eind oktober in Duitsland nabij de Nederlandse grens in beslag werd genomen. De inbeslagname was een gezamenlijke actie van de Duitse en Nederlandse politie. Vervolgens werden in Nieuwegein en Arcen in totaal drie personen aangehouden. Naast Duitsland wordt ook met andere landen - zoals Polen, Tsjechië en Italië - door de politie samengewerkt.

Naast internationale samenwerking door de politie kunnen ook verbeterde voorlichting en verscherpte regels omtrent afsteektijden en vuurwerkvrije zones volgens Van Nieuwdorp hebben geleid tot de daling.

